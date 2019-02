Lazio | Inzaghi è chiamato a fare scelte all' altezza

Lazio - Inzaghi ritrova Luis Alberto - ma perde Milinkovic per il Siviglia : Una defezione e un recupero. Simone Inzaghi sorride a metà. Il tecnico della Lazio contro il Siviglia , andata dei sedicesimi di finale d'Europa League, in programma giovedì sera all'Olimpico, potrà ...

Lazio - infortunio Milinkovic-Savic : arrivano brutte notizie per Inzaghi dall’infermeria : Il dottor Rodia ha reso note le condizioni di Immobile e Milinkovic-Savic , definendo anche i tempi di recupero arrivano nuovi aggiornamenti dall’infermeria della Lazio , in particolare relativi a Ciro Immobile e Milinkovic-Savic . A rivelare le condizioni dei due giocatori ci ha pensato ai microfoni di Lazio Style Channel il dottor Fabio Rodia, medico sociale del club del presidente Lotito. Alfredo Falcone – LaPresse Questa le ...

Lazio - Inzaghi premia la squadra con un giorno di riposo - ma la testa è già al Siviglia : Un giorno di riposo per far rifiatare la squadra . Simone Inzaghi concede 24 ore libere ai suoi ragazzi dopo il tour de force degli ultimi giorni. L'impresa in semifinale di coppa Italia ai rigori ...

Lazio -Empoli - Simone Inzaghi : “Immobile e Luis Alberto contro il Siviglia? Penso proprio di sì” : Successo per la Lazio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “il primo tempo è stato fatto bene, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e ci siamo allungati, non ho visto però parate di Strakosha. Avevo diversi acciaccati e rotazioni corte ma quelli che sono entrati mi hanno dato risposta. Berisha e Romulo? Abbiamo vinto le ...

Lazio -Empoli 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Correa e Caicedo : La partita tra Lazio ed Empoli in programma questa sera all'Olimpico di Roma dà il via alla 23a giornata di Serie A nell'inconsueta giornata di giovedì. I biancocelesti hanno superato il Frosinone nel ...

Lazio - Luis Alberto-Immobile out? Inzaghi : "Stanchi ma pronti" : Simone Inzaghi , 42 anni, allenatore della Lazio . Getty Subito in campo. Appena 72 ore dopo la sofferta vittoria di Frosinone. Suo malgrado, la Lazio è costretta ad anticipare a domani, causa Sei ...

Lazio - Inzaghi : «Contro l'Empoli faremo una grande partita» : ROMA - " Sono sicuro che faremo una grande partita ". Simone Inzaghi , nonostante il calendario denso, non manca di ottimismo. " Fino a 20 giorni fa non sapevamo che avremmo giocato di giovedì, ci ...

Lazio -Empoli - Inzaghi : 'Immobile e Luis Alberto da valutare - Correa pronto per giocare' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 11 minuti fa Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi - di ninocr 11 minuti fa Come vede Milinkovic-Savic? "Io penso che negli ultimi due mesi Milinkovic abbia ...

Lazio - Inzaghi tira un sospiro di sollievo : tutto ok per il suo big : INFERMERIA - Lo spagnolo ha sostenuto nella giornata di ieri gli esami presso la clinica specializzata Paideia, e la visita, come riporta Sky Sport, non ha palesato alcun problema muscolare. tutto ok,...