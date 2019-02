Trump - i dem vogliono un nuovo shutdown : ANSA, - WASHINGTON, 10 FEB - Donald Trump accusa l'opposizione di volere un altro shutdown dopo una "bruttissima settimana per i dem, con i grandi numeri dell'economia, il disastro della Virginia, per le accuse di razzismo e molestie a tre alti dirigenti del partito, ndr, e il discorso sullo stato dell'Unione". "Ora, con la terribile offerta che stanno ...

Democratiche in bianco al discorso di Trump : è un omaggio alle suffragette : "Tutti gli americani possono essere fieri di vedere che abbiamo più donne che mai nella popolazione attiva" ha dichiarato Trump tra gli applausi di tutta la platea, donne in bianco comprese. Ma le ...

Usa - donne democratiche in bianco come le suffragette al discorso di Trump : C'era una grande macchia bianca davanti a Donald Trump che ...

Stato dell’Unione - Trump chiama alla cooperazione ma attacca i democratici e insiste : “Il Muro con il Messico si farà” : Ha chiesto “unità e cooperazione”. In realtà, il Discorso sullo Stato dell’Unione 2019 di Donald Trump verrà ricordato come simbolo di una presidenza che ogni giorno di più precipita nel caos e nelle divisioni. Trump ha attaccato i democratici e lo special counsel Robert Mueller. Ha rilanciato la necessità del Muro al confine meridionale. Ha detto che farà di tutto perché gli Stati Uniti non precipitino nel socialismo. Durante un discorso di ...