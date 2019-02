Sanremo | gli orsi e il petrolio

Sanremo 2019 - Mahmood vince ma il televoto sceglie Ultimo. Bufera social : «Voto politico» : Bufera sui social per la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo 2019 che ha sovvertito qualsiasi previsione scansando Ultimo favorito sin dalla prima serata. Per il primo posto del rapper...

Sanremo 2019 - Mariagiovanna Maglie silura la giuria d'onore : "Hanno fatto vincere Maometto" : Dopo il trionfo di Mahmood al Festival di Sanremo cresce la polemica sulla scelta soprattutto delle giurie di esperti e giornalisti di affidare il primo posto al rapper italo-egiziano. Il dubbio è che Mahmood abbia potuto vincere non tanto per la qualità della sua canzone, quanto per la sua storia p

Festival di Sanremo 2019 - Elisa e Baglioni hanno tradito Tenco. È inaccettabile : ©AndreaRaffin / KikaPress Siamo arrivati all’ultimo appuntamento con il migliore e il peggior momento musicale di Sanremo 2019. Di seguito parlerò della serata di ieri ma, prima, una doverosa premessa per questo pezzo conclusivo. È un grave errore considerare le canzoni di Sanremo solo sotto il punto di vista artistico musicale, teatrale e letterario. Lì si canta quel palco, oltre alla propria canzone. C’entra l’immaginario collettivo, nel ...

Sanremo 2019 - Maria Giovanna Maglie : “Un vincitore annunciato. Si chiama Maometto”. Poi twitta : “Il razzismo è nella testa di chi legge” : “Un finale imbarazzante, tra La Stangata e la Sagra della castagna“. A parlare così è Maria Giovanna Maglie che ha sparato a zero sul verdetto del Festival di Sanremo. vincitore di questa 69esima edizione Mahmood grazie ai voti delle giurie, nonostante Ultimo sia stato il più televotato. “Un vincitore molto annunciato. Si chiama Maometto, la frasetta in arabo c’è, c’è anche il Ramadan e il narghilè, e il meticciato ...

La rinascita di questo paese parte da Sanremo. Mahmood è l'Italia migliore : Sono senza parole: la rinascita di questo paese parte dal Festival di Sanremo, che decreta Mahmood vincitore, anche se nei pronostici compariva tra gli sfavoriti, sia per la sua provenienza che per il tipo di canzone. E questo fa ben sperare per il futuro: non avrei mai pensato che Sanremo potesse avere questo potere. Anche di emozionare: vederlo al primo posto mi ha davvero emozionato. Meno mi ha visto vedere Il Volo sul podio, ma rimangono le ...

Baglioni : otto buoni motivi per non ricandidarsi al terzo Sanremo : Un Baglioni ter per Sanremo? La Rai forse glielo chiederà, ma probabilmente non lo farà. E' tentata di insistere, ma non ne è convinta. Prenderà del tempo per decidere e Baglioni dovrebbe sorprendere tutti e fare un passo indietro per primo. "Grazie, è stato molto bello e indimenticabile ma ora ho altri progetti".Ci sono almeno otto buoni motivi per cui il dittatore artistico (edizione 2018) e dirottatore ...

La classifica definitiva della finale di Sanremo e gli altri premi assegnati : Ha vinto Mahmood, davanti a Ultimo e Il volo; il premio della Critica è stato vinto da Daniele Silvestri; quello di TIM da Ultimo

Ultima notte di Sanremo 2019 - show di Bisio - Baglioni e Raffaele in conferenza stampa : Agenzia Vista, Sanremo, 09 febbraio 2019 Prima della conferenza stampa al Teatro Ariston fuoriprogramma per i tre conduttori che hanno eseguito l'Ultima sessione di photocall sdraiati sui...

Sanremo - quel coming out di Mahmood : "Ognuno deve dichiararsi quando meglio crede" : Mahmood è il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo e dietro di sé ha lasciato Ultimo e Il Volo. Neanche il rapper si aspettava questa vittoria, tanto che quando è stato fatto il suo ...

Sanremo 2019 - gli ascolti : dati positivi anche se ancora in calo rispetto al 2018 [I DATI AUDITEL] : Chiude con buoni ascolti, anche se ancora in calo, la finale 2019 del Festival di Sanremo vista da 10.622.000 telespettatori con il 56.5% di share. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21.26 alle 23.51, ha raggiunto 12.129.000 spettatori con il 53.1% mentre la seconda parte, dalle 23.54 all’1.34, ha ottenuto 8.394.000 spettatori con il 65.2% di share. L’ultima puntata dell’edizione 2018, in onda il 10 febbraio, aveva ottenuto ...

VIDEO Loredana Bertè Sanremo 2019 - pubblico in rivolta! Due minuti di fischi per un verdetto assurdo - Bisio - Baglioni e Virginia Raffaele imbarazzati : Quanto visto ieri sul palco di Sanremo non accadeva forse dalla sommossa dell’Orchestra che buttò gli spartiti quando arrivò al secondo posto il Principe Emanuele Filiberto, con esclusione dalla terna finale di Malika Ayane: ieri però è stata la platea a fischiare sonoramente la lettura della classifica finale del Festival di Sanremo. Il quarto posto di Loredana Bertè, che portava una splendida canzone scritta anche da Gaetano Curreri, ha ...