«Rinuncio all' intervento in Consiglio comunale | colpa dei ' fascisti rossi' »

Diciotti - Matteo Salvini a bomba : "Processatemi - Rinuncio all'immunità". Scacco matto a giudici e M5s : Dopo la richiesta del tribunale dei ministri di Catania di processarlo per "sequestro di persona" per il caso della Diciotti, Matteo Salvini aveva detto che avrebbe voluto dormirci sopra. Riflettere. Capire cosa fare. E il giorno successivo, il leader della Lega tira dritto per la sua strada e confe

Brianna non ce l'ha fatta : è morta la 19enne che rinunciò alle cure per dare alla luce il figlio : Brianna Rawlings non c'è l'ha fatta. A 19 anni ha perso la sua battaglia contro la leucemia, diagnosticata quando era incinta del suo primogenito. Lei aveva rinunciato alle cure per dare alla luce il bambino, morto 10 giorni dopo la nascita. La sua storia aveva commosso l'Australia. Era incinta di 17 settimane quando, durante una serie di analisi, aveva scoperto di essere malata. Brianna a quel punto è stata posta di fronte una ...

Martina in scia a Calenda e Zingaretti : "Ok alla lista unica per le Europee ma non Rinuncio al simbolo del Pd" : Sì a "una lista aperta che si rivolga ai tanti democratici e riformisti" alle Europee. Lo dice Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd che aggiunge: "So che Carlo Calenda insieme a tanti altri sta lavorando a un Manifesto di progetto e guardo con molto interesse a questo sforzo"."Io mi candido alla guida del Pd - afferma Martina - perché penso che non ci possa essere alternativa a Lega e Cinque Stelle senza questa ...

Oriol Junqueras : “Rinchiuso in cella non Rinuncio alla Catalogna libera” : Per parlare con l’uomo che ha in mano le sorti del movimento indipendentista bisogna farsi aprire una decina di cancelli blindati, consegnare telefono e computer ed entrare nella sala colloqui di un carcere....

Calcioscommesse - Signori rischia l'autogol. "Rinuncio alla prescrizione" : Beppe Signori . Non 'snobba' alcun tribunale, lui, tra gli imputati eccellenti dello scandalo scommesse scoppiato nel 2011 con l'inchiesta della Procura di Cremona che lo fece finire agli arresti ...