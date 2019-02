Il cardinal Ravasi twitta su Mahmood | ma sul web è polemica

Il cardinal e Ravasi elogia Mahmood e gli haters si scatenano : Il è stato preso di mira dagli odiatori della rete per il suo tweet a favore della vittoria di Mahmood , con la canzone 'Soldi': in pochi minuti è stata bersagliata da commenti negativi o di sorpresa ...

Sanremo 2019 - il cardinal e Ravasi battezza i suoi preferiti : Cristicchi e Silvestri. E nel 2018 portò bene : Per il cardinale Gianfranco Ravasi ci sono già due vincitori a Sanremo 2019 : Daniele Silvestri con Argento vivo e Simone Cristicchi con Abbi cura di me. Durante la prima serata del Festival, il porporato, che è presidente del Pontificio Consiglio della cultura, ha twittato alcuni versi delle sue due canzoni preferite della kermesse condotta da Claudio Baglioni. Il tutto mentre Silvestri e Cristicchi le eseguivano sul palco del Teatro Ariston. E ...

Sanremo 2019 - il cardinal Ravasi allo scoperto : clamoroso botto durante la diretta - per chi tifa : Migranti, famiglia, amore. A Sanremo 2019 non mancavano i temi sociali Vaticano-oriented, ma un po' a sorpresa il cardinal Gianfrano Ravasi decide si annunciare il suo endorsement per Daniele Silvestri. L'artista storico, da sempre in bilico tra ambienti alternativi e mainstream ma da sempre molto v

Sanremo 2019 : il cardinale Ravasi cita su twitter i testi di Silvestri e Cristicchi : "Avete preso un bambino che non stava mai fermo. L'avete messo da solo davanti a uno schermo. E adesso vi domandate se sia normale se il solo mondo che apprezzo è un mondo Virtuale (Daniele Silvestri, Argento vivo) #Sanremo2019": il cardinale Ravasi, non nuovo alle citazioni pop, riporta in un tweet il testo della canzone di Daniele Silvestri in gara al Festival di Sanremo.Avete preso un bambino che Non stava mai fermo L'avete messo da ...