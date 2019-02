Colpo Frosinone | Ciofani castiga una Sampdoria molle e confusa

Colpo del Frosinone allo stadio Ferraris : Padroni di casa sconfitti frazie alla rete di Ciofani al 25’. Il Frosinone incassa tre punti essenziali per la speranza salvezza

Risultati Serie A 23ª Giornata – Atalanta formato Champions! Finale thriller fra Torino e Udinese : Colpo Frosinone : L’ Atalanta batte la Spal e diventa la quarta forza del campionato. Il Torino supera l’ Udinese in un Finale thriller . colpo in coda del Frosinone : i Risultati dei match della 23ª Giornata di Serie A Il pomeriggio della 23ª Giornata di Serie A regala un poker di match davvero godibili, ricchi di spettacolo e verdetti inaspettati. Apre le danze la sfida delle 12:30 che vede Bologna e Genoa dividersi un pareggio grazie ai gol di ...

Serie A - Colpo Frosinone in casa Samp : 17.04 Vola l'Atalanta che rimonta la Spal ed è quarta con Roma e Lazio. colpo della 23.ma giornata del Frosinone che batte a domicilio la Samp doria.Vince il Toro. ATALANTA-SPAL 2-1 Samp DORIA- Frosinone 0-1 TORINO-UDINESE 1-0 SASSUOLO-JUVENTUS ore 18 MILAN-CAGLIARI ore 20.30 BOLOGNA-GENOA 1-1 (12.30) PARMA-INTER 0-1 (ieri) FIORENTINA-NAPOLI 0-0 (ieri) CHIEVO-ROMA 0-3 (venerdì) LAZIO-EMPOLI ...

Calciomercato Frosinone - è ufficiale il Colpo Trotta dal Sassuolo : Frosinone - Il Frosinone mette a segno un bell'acquisto per il reparto offensivo: la dirigenza ciociara, per risolvere l'astinenza da gol che affligge la squadra, ha ingaggiato un attaccante che due ...

Il calciomercato oggi – La Fiorentina tenta il Colpo - le ultime su Genoa e Frosinone : Il calciomercato oggi – ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino proprio un obiettivo ...