Ascolti in calo sul 2018 | 10 | 6 mlnFlop? La Rai ha vinto comunque

Sanremo - Ascolti in calo : 10 - 6 milioni di spettatori - un milione e mezzo in meno dell'anno scorso : La finalissima del Festival di Sanremo che visto trionfare Mahmood è stata vista in media da 10 milioni e 662 mila telespettatori, con uno share pari al 56,5%. Rispetto allo scorso anno, il Festival ...

Sanremo - Ascolti in calo con 9 - 6 milioni - share al 46.1% : Ecco, quella è politica, la risposta del figlio è politica". Sono stati 9 milioni 552 mila, pari al 46.1% di share, gli spettatori che hanno seguito la quarta serata del Festival di Sanremo, ...

Ascolti Tv venerdì 8 febbraio - in calo rispetto al 2018. Scendono gli over di Rai1 ma boom dei giovani su streaming e sui social : Ascolti Tv di venerdì 8 febbraio 2019. La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, in onda dalle 21.24 alle 24.51, ha conquistato 9.552.000 spettatori pari al 46,1% di share. La prima parte, in ...

Ascolti TV giovedì 7 febbraio - Sanremo sempre più in calo : lo share scende : Ascolti TV giovedì 7 febbraio, ancora in calo Sanremo: lo share scende durante la terza serata Ancora più in calo gli Ascolti della terza serata del Festival di Sanremo ieri sera. La puntata, stando ai dati Auditel resi noti stamattina, ha raggiunto il 46,7% di share. Un risultato degno di nota, sia chiaro, ma minore […] L'articolo Ascolti TV giovedì 7 febbraio, Sanremo sempre più in calo: lo share scende proviene da Gossip e Tv.

Ascolti - Sanremo in calo : la terza serata si allontana dal record dello scorso anno : Dopo la ripresa della seconda serata, i dati Auditel registrano una nuova flessione nel terzo appuntamento della kermesse

Sanremo 2019 - gli Ascolti della terza serata : spettatori ancora in calo [I DATI AUDITEL] : La terza serata del Festival di Sanremo è stata seguita da 9.409.000 telespettatori con il 46,7% di share. Il festival torna a registrare dunque una flessione rispetto all’edizione record dello scorso anno quando la terza serata ottenne una media di 10.825.000 telespettatori con il 51,6% di share. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della terza serata: spettatori ancora in calo [I DATI AUDITEL] proviene da Il Fatto Quotidiano.

In calo gli Ascolti della seconda serata di Sanremo 2019 tra lo spreco Raffaele e il ritorno di Michelle Hunziker : Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2019 battono in ritirata. Com'era prevedibile, è stato registrato un netto calo nello share che non promette scintille nelle prossime serate, quelle che si avvicinano alla conclusione di un'edizione che non sembra aver trovato ancora il giusto innesco per partire spedita. I dati parlano di uno share di 47,3 punti percentuali, a fronte di un 47,7% dell'edizione precedente che aveva fatto gridare al ...

Cosa c'è dietro il calo degli Ascolti di Sanremo : E dopo la prima serata di Sanremo 2019 , dopo le polemiche e le battute politicizzate, è giusto dare uno sguardo agli ascolti. Come ha riportato Dagospia, con i dati alla mano, la nuova edizione del ...

Sanremo - Ascolti in calo ma per Baglioni "un buon battesimo" : "Non starei a misurare i mezzi punti" : Oltre un milione e mezzo di spettatori in meno, giù di due punti di share. La prima serata è stata vista in media da 10 milioni, un milione e mezzo in meno del 2018. La direttrice di rete Teresa De ...

Ascolti in calo - a Sanremo è già tempo di autocritica - e promesse - : Gli ascoltano calano, e adesso tutti si chiedono: perché? Che cosa non ha funzionato? Colpa della musica? Dello scarso varietà? Stiamo comunque parlando di oltre dieci milioni, 10,1 per la precisione, ...

Sanremo : Baglioni non regge il confronto con la rassegna precedente - Ascolti in calo : Ieri alle 20,35 è partita la 69' edizione del Festival di Sanremo. Rispetto allo scorso anno va fatto presente che Claudio Baglioni non ha retto il confronto con sé stesso. All'esordio ci sono stati circa un milione di telespettatori in meno, forse anche per via delle polemiche dei giorni scorsi. Dopo l'anteprima hanno iniziato ad esibirsi tutti e 24 i cantanti in gara. Forse è stato un vero e proprio autogol per il direttore artistico far ...

Ascolti tv martedì 5 febbraio 2019 : Sanremo in calo con 10 mln e il 49 - 5% di share per la prima serata : Prime Time Su Rai 1 Il Festival di Sanremo 2019, prima serata (live), ha registrato un netto di 10.086.000, 49,5%. Nel dettaglio, Sanremo Start è stato visto da 10.956.000 telespettatori, 38,66%, la prima parte ha registrato 12.282.000, 49,4% e la seconda, partita dopo la mezzanotte, 5.120.000, 50,11%. Su Rai 2 Il film Pericle il nero 527.000 telespettatori, share 1,9%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 966.000, 3,95%. Su Canale ...