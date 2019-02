L' industria cala a picco | -5 | 5% E lo spread torna a quota 300

Lo spread è salito a 290 mentre cala la produzione industriale italiana : Milano, 8 feb., askanews, - Ritornano le tensioni sui titoli di Stato italiano. Lo spread tra Btp e Bund ha superato nel corso della giornata quota 290, per poi chiudere a 289, con il rendimento del ...

A dicembre la produzione industriale italiana è calata dello 0 - 8% rispetto al mese prima e del 5 - 5% rispetto a un anno prima : Secondo i dati pubblicati oggi dall’ISTAT, a dicembre la produzione industriale italiana è calata dello 0,8 per cento rispetto al mese prima e del 5,5 per cento rispetto a un anno prima. I settori in cui il calo è stato

industria - cala la produzione : -5 - 5% a dicembre - il peggior dato dal 2012 : La produzione Industriale a dicembre segna rispetto a novembre un calo dello 0,8%. Lo rileva l’Istat, spiegando che si tratta della quarta contrazione consecutiva. Su base annua l’indice corretto per gli effetti di calendario risulta in ribasso del 5,5% (dato corretto per gli effetti di calendario). Si tratta della diminuzione tendenziale più accen...

Calabria - Mazzuca - Unindustria - : "Rilanciare infrastrutture per risollevare economia" - : 'I dati appena presentati dal Centro Studi di Confindustria purtroppo non sono positivi e non lasciano intravedere niente di buono per il 2019. Registriamo dati negativi sulla produzione industriale, ...

Confindustria Catanzaro a Crescite assemblea di Unindustria Calabria : Nutrita la rappresentanza di Confindustria Catanzaro che ieri ha partecipato all’assemblea regionale di Unindustria Calabria tenutasi nella sede di Confindustria

In Germania la produzione industriale è calata dello 0 - 5 per cento rispetto a settembre : Il ministero dell’Economia tedesco ha fatto sapere che la produzione industriale in Germania è scesa dello 0,5 percento in ottobre rispetto a settembre, mentre gli economisti si aumentavano un aumento dello 0,3 per cento. Secondo Associated Press è un ulteriore segno