Ligabue a Sanremo | Claudio Bisio rivela un retroscena | “Ho discusso con gli autori”

Sanremo 2019 - “Ligabue avrebbe trattato in malo modo un tecnico audio e un’inviata Rai”. Ecco perché : Ligabue, ospite della serata duetti, ha dato vita ad un siparietto con Claudio Bisio nel quale, a un certo punto, il cantautore si è presentato sul palco seduto su un trono. Un Re, insomma. E stando a quanto riportato da Dagospia nella rubrica Sanremo Spia di Alberto Dandolo e Giuseppe Candela, il “nostro” avrebbe un atteggiamento simile anche nella vita. “Gira voce che Ligabue super ospite della serata di ieri non sia stato ...

Sanremo - Motta e Nada vincono la sfida dei duetti nella notte di Ligabue : Il miglior duetto della 69esima edizione di Sanremo è quello tutto toscano tra Motta e Nada su Dov’è l’Italia. Questo il verdetto della lunga maratona che, nella quarta serata di festival, ha visto esibirsi tutti e 24 i cantanti in gara accompagnati da 32 ospiti, per un totale di 56 artisti presenti all’Ariston che hanno completamente rivisitato i brani in concorso. Ospite d’eccezione Ligabue che si alterna tra ...

Sanremo 2019 quarta serata : nella notte di Sua Maestà Ligabue il terzetto sparisce tra i duetti : Mancano 8 minuti alle 21.00 e la quarta serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo si apre con l2019;argento del vestito di Claudio Baglioni abbinato al bianco e nero dei ballerini in tenuta circense: “Il nostro mestiere è regalare incanto", dice il dirottatore artistico tra trampolieri e mimi. Una promessa subito seguita da una precisazione pronunciata con orgoglio: “Ci saranno 56 artisti sul palco, un ...

Sanremo 2019 - la diretta della quarta serata : maratona di duetti senza grandi emozioni. Solo Ligabue scalda l’Ariston : La serata del Festival dedicata ai duetti raccontata minuto per minuto. La Giuria d’onore alla fine premia il miglior duetto: Motta con Nada. Fischi in platea

Sanremo 2019 - quarta serata : Motta e Nada miglior duetto - fischi dell'Ariston. Standing ovation per Loredana Bertè e Ligabue : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Nella serata dedicata ai duetti, i 24 cantanti si sono esibiri insieme ad alcuni...

