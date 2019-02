Insigne nel prepartita | ' Orgoglioso della fascia | spero porti fortuna'

Insigne e la maledetta tentazione di tornare nella comfort zone : Non segna dal 6 novembre L’ultimo gol risale al 6 novembre. Su rigore, contro il Psg. Buffon gli rise in faccia per innervosirlo. E lui quel risolino lo ricacciò indietro. Lo elogiammo – non solo noi – e ci sembrò che fosse la svolta. Lorenzo Insigne era diventato il leader di questo Napoli. Insieme con Kalidou Koulibaly. Ma lui, a differenza di Koulibaly, aveva subito una trasformazione. Appena cinquanta giorni prima, in ...