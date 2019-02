optimaitalia

: Data definitiva per l’aggiornamento con EMUI 9 su #HuaweiMate20Lite da oggi 9 febbraio - GioPao9 : Data definitiva per l’aggiornamento con EMUI 9 su #HuaweiMate20Lite da oggi 9 febbraio - OptiMagazine : Data definitiva per l’aggiornamento con EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite da oggi 9 febbraio - Fcurepalliative : Segna in agenda la data definitiva del Congresso organizzato dalla Samot di Caltanissetta: 16 marzo 2019.… -

(Di sabato 9 febbraio 2019)Ci stiamo lasciando alle spalle una settimana ricca di indicazioni per coloro che sono ansiosi di scaricare l'aggiornamento Android Pie, contenente anche la tanto chiacchierata interfaccia9, per il pubblico che ha deciso di acquistare un20. Ad esempio, negli ultimi giorni ho già avuto modo di parlarvi dell'avvio del programma beta dedicato al device di fascia media che è stato presentato nello scorcio finale del 2018, come avrete notato dal nostro approfondimento. Prima ancora, mi ero soffermato sull'apparizione del suddetto upgrade su Firmware Finder, sintomo del fatto che ormai siamo a buon punto coi lavori.In tutto ciò, è stato impossibile darvi informazioni certe sulla distribuzione dell'aggiornamento per20dal punto di vista delle date, salvo avanzare delle ipotesi incentrate sul mese di marzo. In realtà, stando alle informazioni che ...