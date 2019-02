Cgil-Cisl-Uil oggi in piazza | Furlan | il governo cambi marcia

Oggi a Roma c’è una manifestazione di Cgil - Cisl e Uil contro le politiche del governo su lavoro e crescita : Questa mattina a Roma c’è una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro le politiche del governo su lavoro e crescita. È la prima manifestazione a cui partecipano gli iscritti dei tre principali sindacati italiani da sei anni a questa

Dall'Abruzzo a Roma per “#FuturoalLavoro” la manifestazione di Cgil - Cisl e Uil - il 9 Febbraio : Roma - Con 60 pullman e mezzi privati, che partiranno dalle principali località dell’Abruzzo, oltre 3000 lavoratori, pensionati, giovani, donne e immigrati, parteciperanno alla mobilitazione di Cgil,Cisl e Uil, di sabato 9 Febbraio a Roma. Per il Sindacato è un’occasione per presentare le proprie proposte di sviluppo e crescita del Paese, “per uscire dalla crisi è necessario un confronto serio con la politica e con il Governo ...

Perché il mondo dell’istruzione e della ricerca sarà in piazza il 9 febbraio e aprirà il corteo di Cgil - Cisl e Uil : Qualche commentatore arguto e di lungo corso e qualche giovane parlamentare della maggioranza si chiedono in questi giorni (lo chiedono soprattutto alla Cgil e al nostro segretario generale Maurizio Landini) come sia possibile che i sindacati confederali abbiano indetto la manifestazione del 9 febbraio in piazza san Giovanni a Roma ora che il governo sembra approvare misure economiche e sociali a favore dei poveri, di lavoratrici e lavoratori. ...

Cgil - Cisl e Uil - sulle ex province : 'Situazione drammatica - no al silenzio della politica' : E' partita in Sicilia, la mobilitazione che si tradurra' in un sit in previsto per venerdi' 8 febbraio innanzi all'Assessorato Regionale all'Economia a Palermo… per non far morire le attuali Citta' Metropolitane'. Ad organizzare l'evento, sono i sindacati Cgil, Cisl e Uil, con le federazioni della Funzione Pubblica che in questa ...

Cgil - Maurizio Landini Segretario generale. Furlan : Cisl pronta a lavorare insieme per unità sindacato : Maurizio Landini, già indicato come successore di Susanna Camusso, è il nuovo Segretario generale della Cgil. E' stato eletto a Bari dall'Assemblea generale della confederazione con il 92,7% dei ...

LANDINI SEGRETARIO Cgil/ Il ponte con Cisl e Uil per dare filo da torcere alla politica : Maurizio LANDINI sarà eletto oggi SEGRETARIO generale della CGIL. Non è stato necessario alla fine andare alla conta dei voti con Vincenzo Colla

Cgil - Cisl e Uil da Conte sul decretone : 14.52 Il premier Conte ha convocato i segretari Cgil, Cisl e Uil, Camusso, Furlan e Barbagallo a Palazzo Chigi aslle 17. Al centro dell'incontro, il decretone dopo il via libera del Cdm su reddito di cittadinanza e quota 100. "Il decreto ha bisogno di profonde correzioni. Il nostro giudizio sulla Manovra non cambia: resta insufficiente su crescita, investimenti, infrastrutture e lavoro", spiega Furlan. I sindacati hanno proclamato una ...