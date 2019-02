Inter | Rakitic è l' alternativa a Modric

Inter - nel mirino Rakitic : la situazione : Dopo aver praticamente chiuso per Diego Godin , l' Inter va alla ricerca di un calciatore di esperienza e qualità per il centrocampo: secondo il Corriere dello Sport , nel mirino dei nerazzurri c'è Ivan Rakitic , chiuso al Barcellona dagli arrivi di de Jong e Rabiot . Il croato potrebbe decidere a 31 anni di intraprendere una nuova avventura, con il club di ...

Non solo Modric : l'Inter punta Rakitic : Non c'è solo Luka Modric nei pensieri dell'Inter in vista della prossima estate. Secondo Sport , i nerazzurri stanno preparando un'offerta anche per Ivan Rakitic , centrocampista che potrebbe lasciare il Barcellona.