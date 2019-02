Ue a May : no a riapertura dei negoziati : 15.26 L'Ue a 27 non riaprirà l'accordo di revoca per la Brexit, che rappresenta un compromesso equilibrato tra Europa e Regno Unito, in cui entrambe le parti hanno fatto importanti concessioni. Così il presidente Juncker che ha visto la premier May a Bruxelles. Nel vertice, per rivedere i prossimi passi della Brexit, Juncker ha proposto una dichiarazione politica concordata per essere più ambiziosi in termini di contenuto e velocità nelle ...