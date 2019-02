Treviso | evento per commemorare le foibe | sull’invito per i consiglieri aquila e fascio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Fa un certo effetto vedere il simbolo fascista dell’che stringe unlittorio accompagnato alla carta intestata della presidenza di un consiglio comunale, massima espressione territoriale di democrazia. Eppure è accaduto adove il sindaco è il leghista Mario Conte e alla presidenza dell’assemblea è stato eletto Giancarlo Iannicelli, quale rappresentante della lista civica che porta il nome di Conte. Che cosa è accaduto? Da Ca’ Farsetti, municipio di, è partito per tutti iun invito a partecipare alla commemorazione per i Martiri delleche è prevista il 10 febbraio in piazza Pola, occasione per deporre una corona di fiori sul monumento dedicato agli infoibati.L’invito originario porta la firma di Loris Zamperoni, presidente di Rncr-Rsi Continuità Ideale Federazione di, un’associazione che – per ...