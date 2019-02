Thereau ed il VIDEO a ‘luci rosse’ | sul web un filmato amatoriale

calcioweb.eu

: #Cagliari #Théréau 'regista' a luci rosse: in rete circola un suo video amatoriale - Gazzetta_it : #Cagliari #Théréau 'regista' a luci rosse: in rete circola un suo video amatoriale - Nowhere_Dumb : A prescindere dal fatto che Thereau sia un padre di famiglia e un professionista. A prescindere da tutto questo, vo… - ninoBertolino : RT @Sport_Mediaset: #Thereau regista... a luci rosse: un video hard fa impazzire i social. In rete e su whatsApp un filmato pornografico c… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)– L’esperienza con la maglia della Fiorentina non è stata di certo entusiasmante, il calciatore ex Udinese ha deciso di andare via per il poco spazio concesso ma anche l’avventura con il Cagliari non è iniziata nel migliore dei modi, il francese subito out a causa di un problema muscolare e valutazioni entro i prossimi giorni. Nel frattempo si parla del calciatore anche per un motivo che non riguarda il campo. Nelle ultime ore sta infatti circolando sul web una luci rosse, il calciatore del Cagliari riprende un atto sessuale tra un uomo ed una donna difficili da identificare, il calciatore inquadra anche sé stesso, senza maglietta riproduce la sua tipica esultanza dopo i gol.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloed ila ...