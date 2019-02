Sanremo non è Zelig | troppe pernacchie e pubblicità invadente

Daniele Silvestri spiega la presenza di Rancore a Sanremo e annuncia l’album Scusate se non piango (video) : Daniele Silvestri è in gara al Festival di Sanremo 2019 con Rancore ma il nome del rapper non appare in via ufficiale nell'elenco dei Campioni in gara. Non è un featuring né una gara in coppia, almeno per quanto riguarda la lista ufficiale dei Big, ma Rancore sul palco c'è e a sorpresa ha affiancato Daniele Silvestri già dalla prima serata. A spiegare la questione ci ha pensato Daniele Silvestri che, per la prima volta in conferenza stampa ...

Sanremo - Virginia Raffaele : la miccia di un grande talento che non viene innescata : Ieri sera è andata in onda la seconda serata del 69° Festival di Sanremo. Quest’anno la kermesse canora vede alla conduzione Virginia Raffaele, presenza femminile accanto ai due Claudio, Baglioni e Bisio. Sul talento dell'attrice, cabarettista ed imitatrice romana davvero pochi dubbi, Virginia è un mix esplosivo di comicità, bravura e fascino. Lo ha dimostrato in tutte le sue apparizioni televisive, ma sul palco dell'Ariston finisce per essere ...

Sanremo 2019 - Bisio - Baglioni e la gag con le pernacchie. Il web s'infuria : «Non ci meritiamo anche questo». Stoccata di Selvaggia Lucarelli : Claudio Baglioni e Claudio Bisio aprono la seconda serata di Sanremo 2019 con una gag. Bisio insegna a Baglioni a mettere la punteggiatura nelle sue canzoni. Una punteggiatura sonora, che segnalano...

Programmi TV di stasera - giovedì 7 febbraio 2019. Sanremo e non solo : Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich, Bruno Barbieri Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Terza Serata Terza serata in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. stasera cantano i restanti 12 dei 24 artisti in gara. Le loro canzoni verranno giudicate attraverso un sistema di votazione misto: televoto con peso percentuale del 40%, giuria Demoscopica 30% e giuria della Sala ...

Che Dio Ci Aiuti 5 non va in onda il 7 febbraio per Sanremo 2019 : quando torna la fiction Rai? : Che Dio Ci Aiuti 5 si ferma questa settimana. L'amata fiction di Rai1 non va in onda giovedì 7 febbraio causa Sanremo 2019; la kermess infatti viene trasmessa da anni sullo stesso canale. Stasera doveva esserci la quinta puntata della nuova stagione, ora slittata alla prossima settimana. Come vi avevamo annunciato, la serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi tornerà regolarmente in onda da giovedì 14 febbraio e proseguirà fino a ...

Anticipazioni Festival di Sanremo : oggi sul palco Venditti - Vanoni - Raf e Fabio Rovazzi : Prosegue la 69° edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora che questa sera tornerà su Rai 1 per la sua terza serata. Dopo la parata di ospiti di ieri 6 febbraio, è grande la curiosità di scoprire se Claudio Baglioni riuscirà a stupire ancora una volta, accogliendo sul palco del teatro Ariston grandi personalità del mondo della musica e dello spettacolo. Le Anticipazioni del Festival di Sanremo di oggi confermano che anche questa sera ...

Sanremo - che cosa succede oggi : Vanoni - Venditti e Rovazzi tra gli ospiti : La sorpresa delle ultime ore è Ornella Vanoni. Ma stasera all'Ariston per la terza serata di Sanremo ci sarà anche Antonello Venditti, che tornerà al Festival - dove non è mai stato in gara - a 19 ...

Enzo Iacchetti contro Sanremo 2019 : "Se il canone Rai si paga nella bolletta della luce - da domani solo candele" : Sanremo divide: come ogni grande evento che si rispetti c'è chi lo ama, chi lo odia, chi non lo vede per partito preso e chi ne rivendica i fasti passati. A quest'ultimo e folto gruppo sembra appartenere anche Enzo Iacchetti, mattatore col compagno Ezio Greggio al bancone di Striscia la Notizia, che si divide tra piccolo schermo, teatro e il proprio profilo Instagram, su cui sta commentando la sessantanovesima edizione della ...

Virginia Raffaele scongelata alla seconda puntata del Festival di Sanremo 2019 - ma duetti e gag non funzionano lo stesso : Nonostante alla seconda serata del Festival di Sanremo 2019 Virginia Raffaele sia stata "scongelata" dal classico ruolo di annunciatrice dei brani e dei cantanti in gara la resa dello show non migliora. alla monotonia della prima serata, dovuta anche alla necessità di racchiudere 24 esibizioni in poche ore, la seconda ha concesso qualche spazio più ampio all'intrattenimento, ma il risultato è comunque da dimenticare. La bravura di Virginia ...

Festival Sanremo 2019 - la diretta della seconda serata; Fiorella Mannoia e Baglioni in 'Quello che le donne non dicono' - ma lui è senza ... : Tra gli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo non mancheranno Michele Riondino , il 'giovane Montalbano', e l'attrice Laura Chiatti , oltre al duo comico di Pio e Amedeo. Ma a contendersi il ...

Sanremo 2019 - seconda serata in diretta : Baglioni e la Mannoia cantano «Quello che le donne non dicono» : Il Volo - seconda serata Sanremo 2019 Il Festival di Sanremo 2019 prosegue con la seconda serata del mercoledì e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston. Sanremo 2019: la diretta minuto per minuto della seconda serata di mercoledì 6 febbraio 20.50: La seconda serata inizia con Claudio Baglioni, che canta la ...