Sanremo | Giovanni Ciacci contro Alessandra Amoroso | ' Vada in gara non come ospite'

Alessandra Amoroso festeggerà i suoi primi dieci anni di carriera durante la terza serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale in onda su Rai 1 condotta da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.Il fatto che la cantante salentina prenderà parte a quest'edizione del Festival in qualità di super-ospite ha fatto storcere il naso a qualcuno.