Il Paradiso delle signore | spoiler 8 febbraio | allo shop arriva una ragazza misteriosa

Spoiler Il Paradiso delle Signore fino al 15 febbraio : Federico lascia l'Università : Continua l'appuntamento con la celebre serie televisiva de 'Il Paradiso delle Signore' trasmessa su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate della fiction, che andranno in onda a partire da lunedì 11 febbraio fino al 15 del mese corrente rivelano che ci saranno molti colpi di scena. Inizialmente Silvia Cattaneo verrà a conoscenza della storia su Clelia, Oscar andrà da lei per rivelarle che è sposato con la capo commessa. Intanto Federico farà una ...

Il Paradiso delle signore anticipazioni : OSCAR svela a SILVIA di essere il marito di CLELIA : Tante novità in casa Cattaneo: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardano questa volta quasi tutti i membri dell’amata famiglia milanese. La fiction giornaliera di Rai 1 ci mostrerà verità scomode che potrebbero intaccare nuovamente la serenità del nucleo familiare dei Cattaneo: Federico (Alessandro Fella) infatti prova a rivelare alla madre la verità riguardante il suo percorso universitario, ma a quel punto SILVIA (Marta ...

Il Paradiso delle signore : Tv Soap intervista ORNELLA GIUSTO (Rosalia) : Incontriamo oggi l’attrice ORNELLA GIUSTO, che a Il paradiso delle signore interpreta Rosalia, l’amica di Agnese Amato. Come sei stata scelta per il ruolo di Rosalia? A marzo 2018 fui chiamata dal mio agente e mi disse che dovevo fare un provino su parte per Il paradiso delle signore per il ruolo di Agnese Amato, in quel periodo stavo lavorando al mio spettacolo lapilli Verghiani. Arrivata in produzione ad Aurora tv, la casting ...

Trame Il Paradiso delle Signore : la madre di Federico accusa Roberta - arriva Lisa Conterno : Nuovo appuntamento dedicato alla famosa serie televisiva “Il Paradiso delle Signore – Daily”, ambientata nella Milano degli anni '50 e trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana. La prossima settimana Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) accuserà Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) di aver influenzato negativamente il figlio Federico, dopo aver appreso che lo stesso vuole terminare gli studi all’università. Vittorio e ...

IL Paradiso delle SIGNORE - anticipazioni di giovedì 7 febbraio 2019 : anticipazioni puntata n. 108 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily in onda giovedì 7 febbraio 2019: Nicoletta (Federica Girardello) e Federico (Alessandro Fella) invitano le Veneri a casa loro per guardare insieme in tv Festival di Sanremo, in questo modo il giovane Cattaneo avrà anche l’occasione per stare un po’ insieme a Roberta (Federica De Benedittis)… Marta (Gloria Radulescu) propone di ingaggiare Riccardo (Enrico Oetiker) al ...

Il Paradiso delle signore - spoiler domani : tensioni tra la Guarnieri e Vittorio : Le anticipazioni di domani, 7 febbraio, del Paradiso delle signore rivelano che Marta e Vittorio avranno delle discussioni. I due ragazzi si troveranno a scontrarsi su alcune vicende in seguito all'inserimento di Riccardo all'interno dello shopping center. Elena, invece, sarà ad un passo dall'ottenere il nuovo lavoro procuratole da Anita, ma avrà bisogno dell'aiuto di Antonio per concretizzare il tutto. spoiler 7 febbraio: Marta e Vittorio ...

Spoiler Il Paradiso delle signore prossima settimana : Clelia ha un crollo nervoso : Arrivano le nuove anticipazioni de "Il Paradiso delle signore", la nota soap Rai che racconta le vicende, gli amori e le passioni che si intrecciano all'interno di un immaginario grande magazzino di Milano. Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda nella settimana che va dall'11 al 15 febbraio su Rai 1. Questa settimana al Paradiso, Clelia sarà soccorsa da un medico dopo aver avuto un crollo ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dall'11 al 15 febbraio : Marta e Vittorio in crisi : Prosegue su Raiuno l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, in onda tutti i pomeriggi alle ore 15:40 circa. Il pubblico della rete ammiraglia Rai sta apprezzando molto questa nuova stagione della fiction trasformata in soap che ogni settimana riserva un bel po' di colpi di scena. Le Anticipazioni di queste puntate in onda dall'11 al 15 febbraio rivelano che Federico finalmente confesserà tutta la verità ai suoi genitori e alla ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 febbraio 2019 : Marta chiede alle Veneri di posare per il Paradiso Market : Sta per partire il progetto del Paradiso Market ma prima Marta chiede alle ragazze del Paradiso di posare per lei.

IL Paradiso delle SIGNORE - anticipazioni puntate dall’11 al 15 febbraio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE daily da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019: Federico prova a rivelare alla madre la verità sulla sua carriera universitaria. Intanto Tina scopre che le lezioni di canto con Sandro Recalcati non andranno esattamente come si aspettava. Mentre tra Marta e Vittorio continuano gli attriti sulla gestione del PARADISO, al grande magazzino arriva Lisa Conterno, un’affascinante e ...

Il Paradiso delle signore spoiler puntata del 6 febbraio : Riccardo viene assunto allo shop : Le anticipazioni della puntata in onda domani del 'Paradiso delle signore' rivelano che Riccardo sarà assunto allo shopping center grazie all'intermediazione di sua sorella Marta. A restare colpita da Riccardo è stata soprattutto Silvia. La donna, infatti, ha chiesto a suo marito Luciano di dargli un'altra possibilità. Salvatore, invece, è in preda ai sensi di colpa e cercherà di parlare con Anita nella speranza che trovi un buon lavoro per ...