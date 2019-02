Ferimento Manuel | i due arrestati | Chiederemo scusa

Cioffredi : un grazie a Questura per indagini su Ferimento Manuel : Roma – “A Roma sistema investigativo e di sicurezza di eccellenza. grazie a @QuesturaDiRoma per le indagini sull’odioso ferimento di #ManuelBortuzzo”. Cosi’, su Twitter, Gianpiero Cioffredi, presidente Osservatorio Sicurezza e Legalita’ Regione Lazio. L'articolo Cioffredi: un grazie a Questura per indagini su ferimento Manuel proviene da RomaDailyNews.

Ferimento Manuel Bortuzzo - due giovani ammettono : "Era buio - abbiamo sparato per errore" : Avrebbero ammesso di aver sparato a Manuel Bortuzzo "per errore" i due giovani di Acilia interrogati in merito al grave Ferimento del nuotatore che rimarrà paralizzato. I fermati sono due ventenni secondo quanto apprende l'Ansa e si sarebbero presentati in questura con i loro avvocati. Uno dei due sarebbe stato riconosciuto da un particolare taglio di capelli, descritto da un testimone."Non volevamo sparargli, era buio" avrebbero detto i ...

I due sospetti del Ferimento di Manuel hanno ammesso di aver sparato per errore : hanno ammesso di aver sparato spiegando di aver colpito Manuel Bortuzzo per errore: la svolta nelle indagini sul ferimento del 19enne nuotatore veneto è arrivata con il fermo di due giovani di Acilia, ...

I due sospetti del Ferimento di Manuel hanno ammesso di aver sparato per errore : Hanno ammesso di aver sparato spiegando di aver colpito Manuel Bortuzzo per errore: la svolta nelle indagini sul ferimento del 19enne nuotatore veneto è arrivata con il fermo di due giovani di Acilia, di 24 anni e 25 anni, interrogati nel pomeriggio in questura, in compagnia dei loro difensori. I due avrebbero sbagliato bersaglio a causa del buio quando nella notte tra sabato e domenica hanno aperto il fuoco all'Axa, ...

Il Ferimento di Manuel Bortuzzo - confessano due ragazzi : 'Sparato per errore' : Chi ha sparato a Manuel Bortuzzo, il nuotatore 20enne rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da un colpo di pistola la notte di sabato scorso all Axa, nel quadrante sud di Roma, ora ha un volto.

Ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo - confessano due ragazzi di Acilia : Hanno confessato i due ragazzi ascoltati in Questura a Roma nell’ambito delle indagini sul Ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. Si

Due sospettati sentiti in Questura per il Ferimento di Manuel Bortuzzo : Roma, 6 feb., askanews, - Possibile svolta nelle indagini sul ferimento di Manuel Bortuzzo. Nelle ultime ore gli investigatori della Squadra mobile hanno convocato due giovani di Acilia per ...