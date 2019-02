Con Sony Crystal LED display di qualità con dimensioni mai viste prima

SeCondo Sony il cloud non renderà la Console obsolete entro i prossimi 5 anni : In occasione della conference call trimestrale di Sony, in compagnia di investitori e analisti, il Chief Financial Officer Hiroki Totoki ha parlato del futuro del gaming anche in ottima cloud.A Totoki, riporta Twinfinite, è stato chiesto quali potrebbero essere le minacce e le opportunità per Sony entro i prossimi cinque anni, e parlando dei rischi, Totoki ha citato i giochi free-to-play open-platform, i quali stanno diventando sempre più ...

Playstation - cinque curiosità sulla Console Sony : Il 3 dicembre 1994 la Playstation arriva in Giappone e da lì a poco sarebbe stata esportata in tutto il mondo raggiungendo un enorme successo. Sono passati 25 dalla data di creazione e la console Sony rimane ancora tra le 'stazioni di gioco' più amate da videogiocatori di ogni età. Nel tempo abbiamo assistito all'evoluzione della console da grigia a nera, alla forma dei joystick sempre più ergonomici, dalla webcam al visore. Di seguito cinque ...

SeCondo un analista Sony si sta focalizzando sui giochi per PS5 - ma non arriveranno notizie sulla Console quest'anno : Mentre meno di un quinto di tutti gli sviluppatori di giochi è passato a creare titoli per PS5, Secondo un sondaggio GDC, sembra che gli studi interni di Sony si stiano concentrando sull'imminente prossima console dell'azienda. Parlando su ResetEra, Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, ha affermato che i team interni di Sony hanno già iniziato a ottenere kit di sviluppo di PS5.Come segnala Gamingbolt, l'analista ha anche sottolineato che per ...

Sony Xperia XZ4 in arrivo Con Snapdragon 855 - display 2K da 6 - 5 pollici e batteria da 4.400 mAh : In attesa della sua presentazione ufficiale, il Sony Xperia XZ4 è il protagonista di una nuova importante anticipazione. Ecco tutti i dettagli L'articolo Sony Xperia XZ4 in arrivo con Snapdragon 855, display 2K da 6,5 pollici e batteria da 4.400 mAh proviene da TuttoAndroid.

Il Banco del Mutuo Soccorso firma Con Inside Out Music - Sony - : Roma, 24 gen. , askanews, - Il Banco del Mutuo Soccorso ha firmato un contratto discografico con l'etichetta internazionale Inside Out Music del gruppo Sony Music e ha annunciato per il 2019 l'uscita ...

Sanremo 2019 : Irama duetta Con una cantante di Sony. Saltano Benji e Fede : Irama Salta la partecipazione di Benji e Fede al Festival di Sanremo 2019. I due cantanti, come avevamo scritto ieri, avrebbero dovuto affiancare Irama durante la serata dei duetti ma, stando a quanto ci risulta, si sta optando per un volto femminile, da scegliere tra le fila di Sony Music. Il direttore artistico Claudio Baglioni, d’altro canto, ha ufficializzato sino ad ora solo dodici dei duetti in programma per la serata del venerdì. Le ...

Sanremo 2019 : Irana duetta Con una cantante di Sony. Saltano Benji e Fede : Irama Salta la partecipazione di Benji e Fede al Festival di Sanremo 2019. I due cantanti, come avevamo scritto ieri, avrebbero dovuto affiancare Irama durante la serata dei duetti ma, stando a quanto ci risulta, si sta optando per un volto femminile, da scegliere tra le fila di Sony Music. Il direttore artistico Claudio Baglioni, d’altro canto, ha ufficializzato sino ad ora solo dodici dei duetti in programma per la serata del venerdì. Le ...

Sony annuncia la fotocamera a6400 Con schermo ribaltabile che registra video in 4K : Gli smartphone sono sempre più usati per scattare fotografie, ma gli appassionati del settore non rinuncerebbero mai a una buona macchina fotografica. Una fotocamera vera e propria, che non dev’essere pesante e ingombrante come i modelli indirizzati ai professionisti. È proprio qui che si inserisce la nuova Sony a6400, un prodotto di medio gamma con sensore da 24,2 Mpixel. Parliamo di una mirrorless che media fra portabilità, leggerezza, ...

PlayStation4 - il gioco online è a pagamento. Ma Sony lo nasConde : multata da Antitrust : Comprare la console non basta. Acquistare i singoli giochi neanche. Per giocare online a videogame come Fortnite e tanti altri bisogna anche abbonarsi a un servizio a pagamento, se la console è la ...

Sony Xperia XZ4 in nuove immagini Con tripla fotocamera - display 21 : 9 e sensore per le impronte sul lato : Sono apparse in Rete alcune immagini provenienti da produttori di cover di terze parti che ci mostrano il presunto aspetto del Sony Xperia XZ4 L'articolo Sony Xperia XZ4 in nuove immagini con tripla fotocamera, display 21:9 e sensore per le impronte sul lato proviene da TuttoAndroid.

"Condotta suscettibile di indurre in errore i Consumatori" e Sony e PS4 vengono colpite da una multa di €2 milioni dell'Antitrust : Informare il più possibile il consumatore è una pratica molto importante che anche le compagnie più importanti del settore videoludico devono impegnarsi a seguire al meglio. Secondo l'Antitrust, Sony non ci sarebbe riuscita a pieno quando si tratta di PlayStation 4 e dei prodotti legati alla console.Come riportato dall'Ansa, la confezione di PS4 e il sito da cui comprarla conterrebbero informazioni troppo scarse per quanto riguarda i costi che ...

L’Antitrust ha multato Sony per 2 milioni di euro - per via di informazioni poco chiare sulle Confezioni della PlayStation 4 : L’AGCM (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Antitrust) ha multato Sony per due milioni di euro perché sulle confezioni delle console PlayStation 4 non ci sono informazioni abbastanza chiare. Secondo l’AGCM, le informazioni sarebbero poco chiare

Golf - PGA Tour 2019 : Adam Svensson al comando del Sony Open in Hawaii Con un primo giro sorprendente : Si è concluso nella notte italiana il primo giro del Sony Open in Hawaii, secondo torneo dell’anno per il PGA Tour 2019 di Golf. Sul par 70 del Waialae Country Club di Honolulu, percorso che ospita la manifestazione sin dalla prima edizione nel 1965, non sono mancate le sorprese. La più grande riguarda sicuramente il leader della classifica generale, il canadese Adam Svensson, autore di uno strepitoso giro in 61 colpi (secondo miglior ...

PS4 nel 2019 - aspettative e desideri per la Console Sony : È stato un 2018 decisamente da incorniciare per PS4. La console targata Sony è infatti tornata sotto i riflettori nel corso degli ultimi dodici mesi, dopo aver lasciato la passerella nell'annata precedente alla rivelazione del momento, Nintendo Switch. Tante le esclusive approdate sugli scaffali (da God of War a Marvel's Spider-Man, passando per Detroit Become Human) che hanno consentito a PS4 di riposizionarsi prepotentemente in cima alle ...