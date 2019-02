Arisa | Ho imparato a meditare e mi sono rotta di dover sempre conquistare i

huffingtonpost

(Di giovedì 7 febbraio 2019)passati dieci anni dall'esordio al Festival di Sanremo per, che con "Sincerità" vinse nella categoria delle nuove proposte. Da allora l'artista di strada ne ha fatta e oltre agli impegni professionali, ha affrontato anche dei grandi cambiamenti nella sua vita, che racconta in un'intervista a Vanity Fair:stata da sola per 24 giorni in Turchia, per 28 giorni in India, e ho, e meditando a guardare con distacco le cose.La cantante parla anche del suo rapporto con le aspettative future:Quale donna scambierebbe i propri 20 anni con i 36 in cui puoi dire: "Senti, sai che c'è? Iocosì. Ti vado bene? Perfetto. Non ti vado bene? Sticazzi". È super. Il futuro non è certo, bisogna amare adesso, non rimandare a domani quello che puoi amare oggi: è l'unica cosa che puoi fare per non avere rimorsi, ciò che ...