A scuola in limousine per festa 8 anni | è polemica

Bari - per il compleanno di una bambina arriva la limousine a scuola : scoppia la polemica : Lo sfogo di una madre su Facebook ha innescato una serie di polemiche dopo che, in una scuola alle porte di Bari, è arrivata una limousine per una bambina di otto anni che festeggiava il compleanno: “Cara preside, stasera toccherà a noi famiglie circostanziare il significato di quella bravata, riportando i nostri figli alla realtà”.Continua a leggere