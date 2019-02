optimaitalia

: Subito in uscita OnePlus 7 dopo il MWC? Proviamo a fare chiarezza - OptiMagazine : Subito in uscita OnePlus 7 dopo il MWC? Proviamo a fare chiarezza - CRAZIFORIU : @ilBarby Se mio marito mi rompesse la mia ghd avrebbe solo un’unica via d’uscita Correre a comprare subito un’altra !! Ma di corsa pure ! - Legacysrl : In arrivo da #BikiniBottom tre nuovi #FunkoPOP! dedicati a #SpongebobSquarepants e ad i suoi vicini di casa! Preord… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)In queste ore è scoppiato un vero e proprio caso tra gli appassionati di smartphone Android, relativamente ad un argomento delicato per questo 2019 come l'del cosiddetto7 a ridosso dell'imminente Mobile World Congress in programma a Barcellona. Si tratterebbe di una grossissima sorpresa nel caso in cui lo smartphone dovesse essere presentato, mala divulgazione della notizia relativa alla presenza di questo brand durante la rassegna iberica, occorrono alcuni chiarimenti che potrebberola differenza.aver analizzato alcune immagini relative al possibile7 (qui trovate il nostro ultimo bollettino che risale al mese di gennaio), analizzando il momento storico del brand cinese appare assai improbabile che si possa andare realmente incontro alla presentazione dello smartphone in tempi così ristretti. Anche perché sono trascorsi troppi pochi mesi ...