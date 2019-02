Niente inglese | in Francia il Salone del libro è sovranista

ilgiornale

: RT @GiuseppePrevite: 'Nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile Centri commerciali al posto del cortile Una generazione con nuovi dis… - antonellaabru01 : RT @GiuseppePrevite: 'Nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile Centri commerciali al posto del cortile Una generazione con nuovi dis… - salvoL88 : RT @GiuseppePrevite: 'Nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile Centri commerciali al posto del cortile Una generazione con nuovi dis… - GiuseppePrevite : 'Nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile Centri commerciali al posto del cortile Una generazione con nuovi… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Attention s'il vous plaît. È nato undel. In. Come da noi, a Sanremo, la canzone torna a essere solamente italiana - pochi ospiti stranieri, e semmai solo per reinterpretare nostre canzoni - così a Parigi, dentro il scintillante Salon du Livre, che si terrà dal 15 al 18 marzo, sono stati banditi i termini stranieri. Ollallà! Un gruppo di cento tra scrittori, saggisti, giornalisti e artisti francesi (attenzione: ci sono nomi noti come Tahar Ben Jelloun, Catherine Millet, Marie NDiaye, Muriel Barbery, Jean-Loup Chiflet, Danièle Sallenave, Lydie Salvayre, Leila Slimani...) ha pubblicato su Le Monde e La République des Livres, il blog di Pierre Assouline, una lettera indignata per impedire che il globish, la sottospecie di linguadiffusa in tutto mondo, invada gli stand della vetrina dell'editoria nazionale. E così i firmatari dell'appello invitano a ...