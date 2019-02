MotoGP | da oggi i test di Sepang

MotoGP - Jorge Lorenzo : oggi l'operazione alla mano sinistra per la frattura dello scafoide : Jorge Lorenzo sarà operato attorno alle 14.40 di oggi a Barcellona dal dottor Xavier Mir , lo aveva già operato alla stessa mano mesi fa, che ridurrà la frattura inserendo un chiodo nello scafoide ...

Oggi la presentazione Ducati MotoGP Team 2019 : Riflettori puntati sulla nuova stagione di MotoGP, al via il prossimo 10 marzo in Qatar, con la Ducati primo Team a svelare la moto 2019. La presentazione è in programma Oggi a Neuchatel (Svizzera) e sarà trasmessa in diretta a partire dalle 18 su Sky Sport MotoGP (canale 208), ma anche sul sito ufficiale MotoGP.Ducati.com

MotoGP - oggi la presentazione della Ducati 2019 : orario d’inizio e come vederla in streaming : oggi venerdì 18 gennaio viene presentata la nuova Ducati che disputerà il Mondiale MotoGP 2019. A Neuchatel (Svizzera) si alzerà il velo sulla Rossa che dal 10 marzo sarà impegnata sui circuiti di tutto il Pianeta nel tentativo di vincere il titolo iridato. Andrea Dovizioso spera di poter battagliare con Marc Marquez, dopo due secondi posti consecutivi il sogno è quello di laurearsi Campione del Mondo battendo il fenomeno spagnolo. oggi, presso ...

MotoGP - Mondiale 2019 : oggi la Ducati si svela. Servirà continuità e velocità di percorrenza in curva : 76 punti: questo il distacco al termine del Mondiale 2018 di MotoGP tra la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo si è imposto grazie ad una costanza spaventosa: 9 vittorie e 14 podi in totale. Numeri impressionanti che non hanno concesso ai rivali alcuna occasione per impensierirlo davvero. Nel caso specifico Dovizioso ha pagato a carissimo prezzo i tre zero di Jerez de la Frontera (Spagna), Le Mans (Francia) e ...