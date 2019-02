BTP a 30 anni | il Tesoro raccoglie 8 miliardi

Ordini record per oltre 41 miliardi per il nuovo BTP a 30 anni : Milano, 6 feb., askanews, - Ordini boom per oltre 41 miliardi di euro per il collocamento sindacato del nuovo Btp del Tesoro a 30 anni, che si è chiuso a 8 miliardi. E' quanto si apprende da fonti ...

BTP a 30 anni da record. Collocati 8 miliardi di euro con richieste 5 volte superiori : L’operazione fa il bis del titolo a 15 anni emesso a metà gennaio. Tasso superiore di 18 centesimi rispetto al precedente benchmark trentennale. ...

Il governo vuole emettere BTP a 30 anni : lo spread sale a 268 punti base : Milano. L'inatteso l'annuncio di una nuova emissione sindacata del Tesoro, di buoni prluriennali con scadenza a 30 anni è probabilmente la causa che negli ultimi due giorni ha fatto impennare lo spread a 268 punti base. L'operazione, come spiega Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Sgr, è stata

MEF - mandato per l'emissione di un nuovo BTP 30 anni : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e Goldman Sachs Int. Bank il mandato per il collocamento ...

Asta BTP'I 10-30 anni - il Tesoro raccoglie 1 - 25 miliardi di euro : Rendimenti in calo per i BTP indicizzati all'inflazione europea a 10 anni, con scadenza 15 maggio 2028, risultato pari all'1,69%, mentre il rendimento del BTP'I trentennale, con scadenza 15 settembre ...

MEF - emissione di un nuovo BTP 15 anni : Il Tesoro sta preparando l'emissione di un BTP a 15 anni. In particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, ha affidato a Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France

