Sci alpino | la redenzione di Sofia Goggia | dalla frattura del malleolo all’argento

Sci alpino - tutte le medaglie dell’Italia ai Mondiali : Sofia Goggia ci porta a quota 68 : L’Italia ha ritoccato il suo medagliere ai Mondiali di sci alpino, Sofia Goggia ha infatti conquistato una pesantissima medaglia in superG ad Are e ha aumentato il numero di sigilli della nostra Nazionale nella rassegna iridata. La prima edizione si disputò nel 1931 a Murren e fino al 1937 venne organizzata ogni anno, dopo lo stop dovuto alla Seconda Guerra Mondiale si ripartì dal 1948 con cadenza biennale e fino a Lake Placid 1980 le ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Nadia Fanchini : “Ho dato l’anima - per la terza volta vicina al podio”. Marsaglia : “Un po’ d’amaro in bocca” : Non solo l’argento di Sofia Goggia nel superG che ha aperto i Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). L’Italia è infatti stata assoluta protagonista nella prova veloce in terra scandinava e la gara di squadra è stata davvero fantastica: oltre al sigillo della bergamasca, infatti, il tricolore ha brillato anche grazie a Nadia Fanchini e a Francesca Marsaglia che si possono rallegrare rispettivamente con il quinto e il settimo ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Mikaela Shiffrin dopo l’oro : “Una gara incredibile - sono troppo contenta : non pensavo di vincere in velocità” : Mikaela Shiffrin ha vinto il superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la statunitense ha trionfato sulla pista di Are (Svezia) e ha festeggiato una fantastica medaglia d’oro, la sua prima in velocità dopo aver messo tre sigilli consecutivi in slalom. La dominatrice della Coppa del Mondo si è imposta con appena due centesimi di vantaggio nei confronti di Sofia Goggia ed è così salita sul gradino più alto del podio, un trionfo da vera ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia dopo l’argento : “Pensavo di giocarmi le mie carte - a un certo punto ho sciato bene. Grande Italia” : L’Italia ha incominciato alla Grande i Mondiali 2019 di sci alpino grazie a una fantastica Sofia Goggia che ha conquistato la medaglia d’argento in SuperG, la bergamasca ha subito fatto centro ad Are (Svezia) e festeggia un secondo posto eccezionale ad appena due centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin che l’ha beffata nel finale. La Campionessa Olimpica di discesa libera, rientrata dall’infortunio solo una decina ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Nordbotten vince lo slalom di Gstaad. Quinto Giordano Ronci : Doppietta norvegese nello slalom maschile di Coppa Europa a Gstaad. Jonathan Nordbotten si è imposto con 56 centesimi di vantaggio sul connazionale Timon Haugan. Il 29enne di Oslo è stato bravo a rimontare dalla terza posizione della prima manche, mentre ancora più bello il recupero del compagno di squadra, che era dodicesimo dopo la prima prova. Terza posizione per il croato Istok Rodes, staccato di 57 centesimi dal vincitore. Quarto posto per ...

Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 : Sofia Goggia - è un argento dolceamaro. Mikaela Shiffrin vince per 2 centesimi : Cominciano subito con una medaglia i Mondiali di sci alpino 2019 per l’Italia. Sofia Goggia conquista uno straordinario argento nel SuperG femminile, vedendo sfumare la vittoria per appena 2 centesimi. A beffarla la solita Mikaela Shiffrin, fuoriclasse americana che sta segnando in maniera indelebile un’era dello sci internazionale. In una gara in cui l’equilibrio ha regnato sovrano, la svizzera Corinne Suter si è assicurata il ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Gabriela Capova vince il secondo slalom di Odbach - 4a Peterlini - 7a Della Mea : Gabriela Capova si riscatta dopo la beffa di ieri e domina lo slalom di Odbach (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Nella seconda gara consecutiva disputata nella località quasi al confine con l’Italia la ceca non si lascia distrarre e fa segnare i migliori tempi di entrambe le manche (50.77 e 53.28) per un complessivo di 1:44.05. Sul podio anche la svedese Emelie Wikstroem a 74 centesimi e la vincitrice di ieri, ...

