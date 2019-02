Papa Francesco | ' Faremo di più contro gli abusi sulle suore da parte dei preti'

Il vero successo del viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi : Roma. I 120 mila cattolici che martedì mattina hanno partecipato alla prima messa all’aperto celebrata da un Papa nella penisola arabica sono la dimostrazione evidente del successo del viaggio di Francesco ad Abu Dhabi. Più che i discorsi solenni e le firme davanti ai flash dei fotografi, è la prese

Venezuela ultime notizie - Papa Francesco : sì mediazione se chiesta da ambo le parti - Sky TG24 - : Il Pontefice ha detto di non aver ancora letto la lettera inviatagli da Nicolas Maduro, ma "vedremo come si può fare". L'erede di Chavez ai microfoni di Sky TG24 aveva confermato di aver scritto a ...

Papa Francesco : "Gli abusi sulle suore sono un problema - bisogna fare di più" : L'ammissione che gli abusi sulle suore da parte di chierici ci sono e "ci stiamo lavorando", anche se occorre fare di più. La mediazione in Venezuela possibile solo "se ambedue le parti la chiedono". La guerra in Yemen, con gli Emirati propensi "ad avviare processi di pace". E' densa di contenuti la conversazione di 45 minuti di Papa Francesco coi giornalisti sul volo di ritorno da Abu Dhabi.Tema esplosivo quello degli abusi sessuali a ...

Il bacio storico tra Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar : Il documento lancia un appello «ai leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell'economia mondiale» affinché «si impegnino seriamente a diffondere la cultura della tolleranza, ...

Papa Francesco - folla oceanica per la storica Messa di Abu Dhabi/ Video nel cuore dell'Islam 'Promuovere pace' : storica Santa Messa di Papa Francesco chiude viaggio ad Abu Dhabi: Pontefice contro violenza nel nome di Dio, 'cristiano sia armato solo di fede e cuore'

Due abbracci e due firme : il viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi : ... quella a un documento congiunto tra Chiesa cattolica e Università di Al-Azhar, il più importante luogo culturale e religioso dell'islam sunnita, sulla fratellanza umana per la pace mondo e e la ...

Papa Francesco ad Abu Dhabi/ Diretta streaming video Santa Messa 'Non profanate il nome di Dio' : E' in corso la Santa Messa di Papa Francesco ad Abu Dhabi. Il pontefice si è rivolto così ai fedeli "Non profanate il nome di Dio"

'Con i saraceni né liti né dispute' - Papa Francesco nella messa ad Abu Dhabi - : Roma, 5 feb., askanews, - 'Non è beato chi aggredisce o sopraffà, ma chi mantiene il comportamento di Gesù che ci ha salvato: mite anche di fronte ai suoi accusatori'. Lo ha detto Papa Francesco nell'...

Il dittatore minaccia il "bagno di sangue". Poi l'appello a Papa Francesco : "Aiutami" : 'Non c'è possibilità in Venezuela di una guerra civile, è una farsa che Maduro ha voluto vendere al mondo. Il 90% del paese vuole un cambiamento. Chi si immolerà per qualcuno che non ha appoggio ...

Papa Francesco - Santa Messa ad Abu Dhabi/ Diretta streaming video - Eucaristia e libertà negli Emirati Arabi : Ultimo giorno di Papa Francesco negli Emirati Arabi: Santa Messa nello stadio di Abu Dhabi con 135mila cristiani. Eucaristia e libertà, occasione storica

Papa NEGLI EMIRATI ARABI/ Francesco e al Tayeb - la libertà prende per mano cristianesimo e islam : La visita NEGLI EMIRATI ARABI di PAPA Francesco si è chiusa con un documento importante firmato dal Santo Padre e dal grande imam di Al-Azhar

Papa Francesco ad Abu Dhabi esorta i cristiani alla mitezza : non fate crociate : È importante la mitezza: se vivremo nel mondo al modo di Dio, diventeremo canali della sua presenza; altrimenti, non porteremo frutto'. Nello stadio si prega in arabo. Ci sono fedeli caldei, copti, ...

"No violenza in nome di Dio" : storica intesa Papa Francesco-Imam/ Video - Abu Dhabi : la libertà e la pace : Abu Dhabi, Papa Francesco con Grande Imam di Al-Azhar firma documento storico su pace, libertà e fratellanza: 'siamo fratelli, no violenza nel nome di Dio'