Opel - Una settimana con la Corsa GSi - Day 2

(Di martedì 5 febbraio 2019) Il Diario di bordo di questaha come protagonista laGSi, la più piccola delle sportive di Rüsselsheim. Si tratta del secondo modello, dopo la Insignia, a riprendere la storica denominazione GSi, acronimo di Grand Sport Injection, riservata alle versioni più sportive della gamma, prima dell'introduzione, nel 1999, della sigla Opc (Performance Center). Presentata trent'anni dopo la primaGSi (1988), la nuova sportiva monta un motore 1.4 turbo da 150 CV e 220 Nm che le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e di toccare una velocità massima di 207 km/h. L'unica trasmissione disponibile è la manuale a sei rapporti abbinata alla trazione anteriore. Rispetto alle altre, la GSi è caratterizzata dalla presenza di diversi dettagli estetici esclusivi, come i paraurti sportivi, lo spoiler posteriore, la calandra a nido d'ape, le calotte ...