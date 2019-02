I Mondiali di sci in tv | ecco dove seguire tutte le gare

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : si comincia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Le gare dei Mondiali di sci 2019 in TV e in streaming : I Campionati Mondiali hanno cadenza biennale , l'ultima edizione si è tenuta a Sankt Moritz nel 2017, la prossima sarà a Cortina nel 2021, e non vanno confusi con la Coppa del Mondo, la competizione ...

Mondiali sci alpino 2019 - Super G femminile alle 12 : 30 : grande attesa per Sofia Goggia : Si aprono ad Are in Svezia i Mondiali di sci alpino. Oggi il Super G femminile che vede tra le possibili protagoniste l'azzurra Sofia Goggia , tornata sulle piste dopo l'infortunio e subito a podio , ...

Sci - Mondiali di Are - Goggia : "La leggerezza di Schubert per una medaglia" : Vederla due volte sul podio a Garmisch in Coppa del Mondo ha fatto quasi dimenticare i cento giorni di stop per la frattura al malleolo peroneale destro patita il 19 ottobre in allenamento a ...

Sci - Mondiali Are 2019 – Oggi il SuperG femminile - la lettera di Sofia Goggia è da applausi : “fiera e orgogliosa di rappresentare la mia amata Italia” : Sofia GOggia scrittrice: la lettera motivazionale alla vigilia del SuperG femminile dei Mondiali di sci di Are 2019 E’ tutto pronto ad Are per la prima gara che assegnerà il titolo iridato di sci. Ai Mondiali 2019 di sci le atlete si sfideranno nel SuperG a caccia di grandi soddisfazioni. Scenderà col pettorale numero 3 anche la campionessa olimpica Sofia GOggia, reduce da un brutto infortunio che le ha permesso di tornare a ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : oggi il superG femminile. Orario d’inizio - programma - tv e startlist : La lunga attesa è conclusa. oggi, martedì 5 febbraio, alle ore 12.30 scattano ufficialmente i Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia). La kermesse iridata prende il via (dopo la prima prova delle discesa libera di ieri) con il superGigante femminile. Sulla carta si attende una gara di altissimo livello e per nulla scontata, con Mikaela Shiffrin che vuole mettersi al collo la prima medaglia di questo suo Mondiale, ma dovrà vedersela con ...

Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Cominciano i Mondiali di sci alpino ad Are. Oggi si assegnano le prime medaglie nel SuperG femminile. Austriache favorite, ma in casa Italia grande attesa per Sofia Goggia. In pista anche Nadia Fanchini, Francesca Marsaglia e Federica Brignone. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma e l’orario d’inizio del SuperG di Are, prima gara dei Mondiali 2019. STARTLIST E pettorali partenza SUPER G femminile ...