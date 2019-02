Hamsik | festa a sorpresa | i compagni del Napoli organizzano una cena d' addio

Hamsik saluta il Napoli alla festa del dottor De Nicola : L’addio “Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere esserci, perché a lui tengo tantissimo, siamo insieme da undici anni e mezzo. Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Marek Hamsik rompe il ghiaccio sul suo trasferimento in Cina. E lo fa alla festa dei sessant’anni di Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli. C’era lui con De Laurentiis ...