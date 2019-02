Gran Bretagna | incendio divora una casa e fa crollare una parte del tetto | morti 4 bambini

Spagna - Gran Bretagna e austria riconoscono Guaidò : “Adesso elezioni libere in Venezuela” : Madrid, Londra, Vienna. Scaduto l’ultimatum di otto giorni lanciato dall’Ue a Carcas, arriva il riconoscimento di Juan Guaidò come presidente venezuelano da parte di Spagna, Gran Bretagna e austria. L’Italia, invece, prende ancora tempo, suscitando la protesta delle opposizioni. «Una vergogna», scrive Matteo Renzi su Twitter; «l’Italia non conta pi...

Brexodus - o del vivere in Gran Bretagna da europei al tempo di Brexit : La percezione della Brexit in Italia sembra accostabile al filone narrativo de l’ultima eccentricità britannica, dopo le auto con la guida a destra, la birra misurata in pinte o la mancanza del bidet, ma la realtà Oltremanica è molto diversa. Nel nostro paese si parla molto dei cappellini della famiglia reale, ma pochissimo delle conseguenze internazionali dell’uscita del Regno Unito dall’Europa con un no deal, e si discute anche meno delle ...

Gran Bretagna - neonata rifiuta il latte da un seno : così la madre scopre di avere il tumore : Una donna è stata salvata dalla sua figlia neonata che rifiutando di prendere il latte materno da un seno le ha fatto scoprire di avere un cancro. Lo riporta un articolo del Corriere della sera.Salvata dalla propria neonata che ha «annusato» il cancro al seno durante l'allattamento. La piccola Matilda che aveva appena ricevuto dalla madre il dono della vita, gliel'ha restituito appena venuta la mondo. Il fatto che la piccola ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : secondo oro per la Gran Bretagna! Thomas Pidcock domina negli Under 23 - quinto Jakob Dorigoni : Seconda gara e seconda medaglia d’oro per la Gran Bretagna ai Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross, in scena questo fine settimana a Bogense (Danimarca). Nella prova Under 23 maschile il fuoriclasse britannico Thomas Pidcock ha conquistato il primo titolo iridato della carriera chiudendo con il tempo complessivo di 47:42 davanti al belga Eli Iserbyt, staccato di 15”, ed al francese Antoine Benoist, a 23”. Successo da favorito ...

Gran Bretagna : approvata la prima condanna per "circoncisione femminile" - : La cosiddetta "circoncisione femminile" è la rimozione parziale o totale degli organi genitali femminili esterni, è praticata per motivi religiosi o per motivi rituali in decine di paesi nel mondo, ...

Gran Bretagna - Stewart Adams papà dell'Ibuprofene è morto a 95 anni/ La notizia arriva dal figlio Charles : Stewart Adams, inventore dell'Ibuprofene, è morto oggi all'età di 95 anni: l'aneddoto su come scoprì che il farmaco che rivoluzionò la sua vita era efficace

Vino : Coldiretti Veneto - su Prosecco ennesimo allarme protezionistico da Gran Bretagna : Treviso, 31 gen. (AdnKronos) - “Il Prosecco prima faceva sbriciolare i denti ora fa franare le colline: la verità è che con la Brexit si rafforza lo spirito protezionista della Gran Bretagna e sparlare del Vino più stappato dagli inglesi è ormai uno sport”. Spiega all'Adnkronos il presidente di Cold

Brexit - Coldiretti : quasi un terzo del cibo consumato in Gran Bretagna arriva dai Paesi UE : Con quasi 1/3 del cibo consumato in Gran Bretagna che arriva dai Paesi dell’Unione Europea è giustificato l’allarme lanciato dalle principali catene distributive sulle difficoltà di approvvigionamento alimentare in caso di mancato accordo. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla lettera aperta firmata dai vertici delle principali aziende di Grande distribuzione e fast food del Paese (Sainsbury’s, Asda, Marks & Spencer, ...

Gran Bretagna - rapinatore fa 7 colpi in 10 giorni per un bottino di 380 sterline : Terence Cole, 61 anni di Liverpool con precedenti per rapine, aveva un debito di qualche migliaio di sterline ed ha pensato, per saldarlo, di rivolgersi alle banche, non per chiedere un prestito bensì per rapinarle. Ma il suo fare "maldestro" gli hanno permesso di racimolare 380 sterline. I sette tentativi di rapina La pistola non l'aveva, allora ha pensato di prendere una spazzola per capelli avvolgendola con vari giri di nastro adesivo. ...

Non ci saranno barriere tra Gran Bretagna e Irlanda : Si cerca ancora una soluzione per evitare una Brexit “disordinata”. Bruxelles è “determinata a fare tutto il possibile, a prescindere

F1 - i test di Barcellona saranno in diretta tv su Sky per la Gran Bretagna. Novità anche per l’Italia? : Sky Sports F1 ha confermato che trasmetterà in diretta ben venti ore dei test di F1 che si svolgeranno a Barcellona (Spagna) dal 18 al 21 febbraio. Gli spettatori nel Regno Unito e in Irlanda potranno gustarsi la trasmissione in tempo reale delle immagini delle ultime quattro ore di test di ogni giornata (cioè dalle ore 14.00). Non si tratta di una prima volta storica (era già successo nel 2013 quando la FOM decise di testare la tecnologia 3D) ...

Irlanda boccia accordo con Gran Bretagna - il “Backstop” rischia di far saltare la Brexit : Doppio "no" del governo irlandese, per bocca del suo Tànaiste (vicepremier) e ministro degli Esteri Simon Coveney, alle ipotesi avanzate nelle ultime ore a Londra e da parte del governo polacco per cercare di uscire dall'impasse sulla Brexit. Coveney ha respinto sia l'idea di un accordo bilaterale Dublino-Londra per rendere superfluo il "Backstop" (il dispositivo di sicurezza previsto dall'accordo di ritiro del Regno Unito dall'Ue che ...

Il piccolo Theo commuove la Gran Bretagna. Sopravvissuto a 25 infarti in un giorno e a 17 operazioni. Ora sta bene : La stampa inglese lo definisce il bimbo dei miracoli. Il piccolo Theo Fry ha commosso la Gran Bretagna intera: è infatti Sopravvissuto a 25 attacchi di cuore in un giorno. La sua lotta per la vita è iniziata ad appena otto giorni - e prima di spegnere le prime candeline aveva già combattuto un totale di 30 arresti cardiaci, subito 17 operazioni - due delle quali con un intervento chirurgico a cuore aperto. Ora a 19 mesi, ...

Irlanda boccia accordo separato con Gran Bretagna - “backstop” rischia di far saltare la Brexit : Doppio "no" del governo irlandese, per bocca del suo Tànaiste (vicepremier) e ministro degli Esteri Simon Coveney, alle ipotesi avanzate nelle ultime ore a Londra e da parte del governo polacco per cercare di uscire dall'impasse sulla Brexit. Coveney ha respinto sia l'idea di un accordo bilaterale Dublino-Londra per rendere superfluo il "Backstop" (il dispositivo di sicurezza previsto dall'accordo di ritiro del Regno Unito dall'Ue che ...