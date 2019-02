Vela – Campionato Zonale Optimist | trionfo per Pezzilli e Brera

Vela : Campionato invernale di Napoli - domenica il Trofeo Martinelli : domenica 20 gennaio quinto appuntamento con il Campionato Inveranale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli: al via il Trofeo Martinelli Quinto appuntamento con il Campionato invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli, edizione 2018-19, la 48 esima della rassegna velica partenopea. domenica 20 gennaio il Club Nautico della Vela organizza il Trofeo Gaetano Martinelli. Martinelli fu un ottimo timoniere in classe Star e poi ...

Serie B - il sondaggio : le squadre in pole per la promozione e la riVelazione del campionato : Il campionato di Serie B continua a regalare spettacolo ed in attesa della ripresa è arrivato il momento dei bilanci. Il Lecce può essere considerato la sorpresa, il giovane bresciano Tonali il calciatore rivelazione, Palermo e Verona in A, mentre per il terzo posto testa tra Brescia e Lecce. Sono queste le previsioni secondo un sondaggio promosso dall’ITALPRESS con tutti i tecnici di Serie B. La squadra di Liverani ha ottenuto 12 ...

Sospensione Campionato Serie A - Il presidente Gravina sVela : 'sabato si giocherà! È una risposta alla violenza' : Dobbiamo dare una risposta tangibile a chi pensa che attraverso alcuni comportamenti si possa alterare il nostro mondo. Questa è una risposta netta e forte. Sabato in Serie A si gioca, ho parlato un ...

Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli : Scugnizza s’aggiudica la coppa Ralph Camardella : Scugnizza dell’armatore Vincenzo de Blasio si aggiudica la coppa Ralph Camardella del Campionato Invernale Vela d’Altura svoltosi nel Golfo di Napoli E’ Scugnizza, dell’armatore Vincenzo De Blasio, lo yacht che si è aggiudicato la coppa “Ralph Camardella”. La regata, organizzata dal Circolo Canottieri Napoli, è la quarta prova che le imbarcazioni disputano per il 48° Campionato Invernale di Vela d’Altura nel Golfo ...

Coppa Ralph Camardella – Nel Golfo di Napoli il 48° Campionato Invernale di Vela d’altura : Quarto appuntamento con il Campionato Invernale per l’assegnazione della Coppa Ralph Camardella Domenica 16 dicembre le imbarcazioni iscritte al 48° Campionato Invernale di vela d’altura del Golfo di Napoli torneranno in mare per disputare la quarta prova della stagione, organizzata dal Circolo Canottieri Napoli. In palio, la Coppa Ralph Camardella. Il CdR darà lo start alle ore 10.00, quindi proverà ad assegnare anche la Coppa Aloj, ...

Vela – Concluso il Campionato Autunnale della Laguna a Lignano Sabbiadoro : Si è conclusa dopo quattro week end e con 4 prove totali la trentesima edizione del Campionato Autunnale della Laguna organizzato dallo Yacht Club Lignano Bora, scirocco, pioggia battente, non hanno fatto desistere i circa 200 velisti, che si sono dati battaglia nelle acque antistanti Lignano Sabbiadoro nelle quattro tappe del trentesimo Campionato Autunnale. Il Comitato di Regata FIV e lo staff in acqua formato dai volontari dello Yacht ...

Vela - Campionato invernale di Napoli : domenica 2 dicembre si assegna la Coppa Aloj : domenica 2 dicembre il Reale Yacht Club Canottieri Savoia mette in palio la Coppa Giuseppina Aloj Terzo appuntamento con il Campionato invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli: domenica 2 dicembre il Reale Yacht Club Canottieri Savoia mette in palio la Coppa Giuseppina Aloj. In mare oltre cinquanta imbarcazioni su due campi di regata: uno sulle boe per gli ORC e per i Minialtura; un altro costiero per i Gran Crociera. La Coppa ...