Valentino | test ci diranno se lavoro è ok

MotoGP - Test Sepang 2019 : Valentino Rossi - è già un momento chiave in vista del Mondiale. Yamaha deve colmare il gap da Honda e Ducati : Mancano poche ore ed il Mondiale 2019 della MotoGP muoverà i suoi primi passi ufficiali. Prendono il via, infatti, i Test di Sepang, in Malesia, che, dopo quanto visto a novembre tra Valencia e Jerez de la Frontera, inizieranno a darci un quadro della situazione più chiaro e definito riguardo a quello che vedremo in pista nella pRossima annata. Le curiosità non mancano. Dalle condizioni fisiche di Marc Marquez, ancora alle prese con i postumi ...

Test MotoGP Sepang 2019 : si comincia il 6 febbraio! Date - programma - orari e tv. Entrano in scena Valentino Rossi e Dovizioso : Sta per iniziare la stagione della MotoGP! Il Mondiale prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali Test invernali che scatteranno già tra il 6 e l’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di un mese dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del campionato. Ci aspettano tre giorni davvero molto ...

Valentino Rossi super sulla neve – Fioccano le testimonianze - il racconto di un fan : “non volevo rovinargli la giornata - ma…” [FOTO] : Valentino Rossi ed il rispetto dei suoi fan: il racconto di un tifoso del Dottore dell’incontro col suo idolo sulla neve di Madonna di Campiglio Ancora divertimento sulla neve per Valentino Rossi: il Dottore sta trascorrendo il suo tempo a Madonna di Campiglio, con la sua dolce metà Francesca Sofia Novello, con la quale ha dato il benvenuto al 2019, ed i suoi più fidati amici. Il pilota Yamaha sa essere veloce anche sulla neve e con ...

MotoGp - la classifica aggiornata degli ingaggi dei piloti : in testa non c’è Valentino Rossi : Dopo le novità di mercato degli ultimi mesi, è cambiata la classifica degli ingaggi dei piloti: con un cambio in vetta alla classifica Il mercato piloti consumatosi nel 2018 ha rivoluzionato non solo la griglia di partenza del 2019, ma anche la classifica relativa agli ingaggi. AFP/LaPresse Dopo l’addio di Jorge Lorenzo alla Ducati, lo spagnolo non è più il rider più pagato del circus, vista la sostanziale decurtazione subita in ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘smaschera’ Jorge Lorenzo : “sono sicuro che nel prossimo test…” : Il pilota pesarese ha parlato dell’adattamento di Jorge Lorenzo alla Honda, sottolineando come nel pRossimo test in Malesia sarà già davanti Si è appena messo in tasca la 100 Km dei Campioni, ma Valentino Rossi non ha abbassato l’attenzione sulla MotoGp. Il pilota pesarese ha parlato degli ultimi test svolti a Jerez, soffermandosi anche sui pRossimi in programma in Malesia dal 6 all’8 febbraio. Ph. Twitter Lorenzo Di ...

MotoGP - test Jerez. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono - ancora - in disaccordo sulla Yamaha : Alla fine dei test di Jerez de la Frontera, non è stata una gran sorpresa sentire i due piloti della Yamaha esprimere un parere discordante sulle condizioni di salute della Yamaha. Maverick Vinales , ...

MotoGp - Test Jerez - Day 2 : che sorpresa Nakagami! Valentino Rossi fuori dalla top 10 - novità per Ducati e Honda [TEMPI] : E' Nakagami il più veloce della seconda giornata dei Test di Jerez de la Frontera: tante novità in pista oggi in Spagna, Valentino Rossi fuori dalla top ten E' terminata con un po' di anticipo la ...

MotoGp – Test di Jerez - Viñales sconfessa Valentino Rossi : “sono felice - la Yamaha ha fatto un bel passo avanti” : Sensazioni contrastanti tra Valentino Rossi e Maverick Viñales, lo spagnolo ha chiuso col sorriso la prima giornata di Test a Jerez Quarto tempo assoluto e sensazioni positive per Maverick Viñales al termine della prima giornata di Test a Jerez, conclusa con il sorriso al contrario di Valentino Rossi. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR Se il pesarese si è lamentato di alcuni problemi palesati dalla sua Yamaha, il compagno di squadra ha espresso la ...

MotoGP – Test Jerez - Valentino Rossi svela : “pochi miglioramenti - sembra la Yamaha 2018. Vi spiego il problema” : Valentino Rossi commenta la pessima prova nei Test di Jerez: il ‘Dottore’ poco soddisfatto della nuova Yamaha, ancora troppo simile a quella della scorsa stagione Giornata dolce amara quella dei Test di Jerez della Yamaha. Al termine della giornata passata a sfrecciare sul circuito spagnolo, Maverick Vinales ha concluso 4 in classifica con un tempo di 1:38.376. Ancora problemi invece per Valentino Rossi che ha chiuso in 17ª ...

MotoGP - Pecco Bagnaia sorride dopo i test di Jerez : 'contento del setup. Io davanti a Valentino Rossi? Dico che...' : Pecco Bagnaia chiude con il sorriso la giornata di test a Jerez: il pilota Pramac sorride per il setup e glissa sull'arrivo in classifica davanti a Valentino Rossi È un Pecco Bagnaia tutto sommato ...

MotoGP Test Jerez – Doppietta Ducati! Petrucci precede Dovizioso : male Valentino Rossi [TEMPI] : Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso fanno sognare la Ducati: prime due piazze tutte italiane nella giornata di Test a Jerez. Vinales (4°) supera Marquez (5°), male Valentino Rossi La MotoGP si avvia verso il finale di stagione: dopo la conclusione del Motomondiale, i piloti sono adesso alle prese con gli ultimi Test di fine anno sul circuito di Jerez. Novità di setup, esordi in sella sulle nuove moto e tanto lavoro per trovare l’assetto ...

MotoGP – Test Jerez - che guaio per Valentino Rossi! Il ‘Dottore’ si ferma : problema tecnico - esclusa una possibile caduta : Problemi per Valentino Rossi nei Test di Jerez: il ‘Dottore’ costretto a fermarsi per un guasto tecnico sulla sua M1 Dopo aver concluso il Mondiale al terzo posto, dietro gli inarrivabili Marquez e Dovizioso, Valentino Rossi è alle prese con gli ultimi Test di stagione sul circuito di Jerez. La Yamaha sta lavorando sulla configurazione del nuovo motore in vista delle stagione 2019, al fine di ridurre il gap con le scuderie ...