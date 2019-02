Toyota Supra | ecco il tuning

Toyota - Il teaser della GR Supra Performance Line Concept TRD : Il reparto TRD (Toyota Racing Development) ha anticipato con un teaser il lancio di un prototipo basato sulla Toyota Supra. Il debutto è fissato per il 9 febbraio prossimo alla Osaka Automesse, uno dei più importanti eventi dedicati al tuning e alle elaborazioni del mercato giapponese. In questa occasione debutterà la Toyota GR Supra Performance Line Concept TRD, un prototipo destinato ad anticipare la Linea di accessori ufficiali che i ...

Toyota GR Supra : il ritorno della leggenda : Ha debuttato al Salone di Detroit la nuova Toyota GR Supra, quinta generazione della leggendaria sportscar Toyota nonché primo modello GR prodotto dalla Toyota GAZOO Racing. La nuova Supra è stata concepita per incarnare la vera essenza di una vettura sportiva, senza compromessi che ne inficerebbero il piacere e il divertimento alla guida. Il progetto è stato […] L'articolo Toyota GR Supra: il ritorno della leggenda ...

Toyota Supra è sempre più «fast and furious» : Da quando nel 2002 la Toyota GR Supra era uscita di produzione si è parlato di un suo ritorno praticamente tutti gli anni, ma invano fino al 2014, quando la Casa giapponese ha presentato la FT-1 concept, annunciando poco dopo che la nuova coupé sportiva ad alte prestazioni sarebbe stata realizzata insieme a BMW. Se pensata che «incrociare» la scuola ingegneristica giapponese sia una sorta di sacrilegio, sappiate che di questi tempi, dove la ...

Nuova Toyota Supra : a Detroit va in scena il ritorno del mito [FOTO] : La Nuova Supra vanta l’innovativa filosofia Condensed Extreme capace di coniugare potenza e agilità con lo stile che ha fatto la storia sportiva del brand Toyota La Nuova Toyota GR Supra, la quinta generazione della leggendaria sportscar di Toyota nonché il primo modello GR prodotto dalla Toyota GAZOO Racing, debutta oggi come anteprima mondiale al Salone di Detroit. La Nuova Supra è stata concepita per incarnare la vera essenza di una ...

Toyota Supra - svelata al salone di Detroit. Costerà 67.900 euro – FOTO : Ben 17 anni: tanto è durata l’assenza della Toyota Supra dai listini. Ora la sportiva nipponica risorge al salone dell’auto di Detroit ed è in forma smagliante: lunga 4,38 metri, è stata progettata a partire dalla piattaforma a trazione posteriore della BMW Z4, con cui condivide anche il motore 6 cilindri in linea di 3 litri, sovralimentato mediante turbo e capace di 340 cavalli di potenza massima. La trasmissione prevede un cambio ...

Toyota Supra - Il ritorno della sportiva giapponese : La Toyota Supra torna sul mercato, debuttando al Salone di Detroit con la denominazione GR Supra, che indica la prima vettura globale sviluppata dal Toyota Gazoo Racing. Torna una sportiva vera del marchio giapponese, qualcosa che da tempo mancava dai listini e che Akio Toyoda ha fortemente voluto dopo aver scelto di riportare il marchio sui campi di gara. La siglia A90 contraddistingue la quinta generazione, che prosegue quindi dove la ...

Toyota Supra : tutti i segreti dell’iconica sportiva giapponese [FOTO] : Realizzata in collaborazione con la Casa di Monaco la nuova Supra nasconde più assi nella manica per conquistare la clientela In attesa di poterla vedere dal vivo fra pochi giorni sotto i riflettori del Salone di Detroit 2019, la nuova generazione della Toyota Supra è stata svelata da alcuni immagini che ritraggono sia il frontale che la vista posteriore di questa iconica sportiva. Realizzata in collaborazione con Bmw, la nuova Supra ...

Toyota Supra : svelate in anteprima le forme definitive dell’attesissima sportiva nipponico : In rete sono apparse le prime immagini che immortalano la nuova generazione dell’iconica sportiva giapponese Realizzata fino ad oggi in quattro generazioni, la Toyota Supra è una delle sportive più iconiche dei tempi moderni, considerata il sogno proibiti di milioni di appassionati sparsi in tutto il mondo e protagonista di pellicole indimenticabili come Fast and Furious. Dopo anni di assenza, la Toyota Supra è pronta a tornare sul ...