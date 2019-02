Sulla Tav Bruxelles chiede il conto al governo

Soldi - numeri e scadenze Sulla Tav : entro fine marzo l'Italia potrebbe essere condannata a restituire i finanziamenti : Dopo il rumore del fine settimana irrompe l'Unione europea poiché, al di là della campagna elettorale nostrana e delle reciproche esigenze di Lega e M5s, adesso ci sono accordi, date e scadenze da rispettare. Quando il livello dello scontro sulla Tav Torino-Lione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nonostante i due vicepremier si trovassero in Abruzzo, ha raggiunto livelli ancora più alti, è arrivata l'Ue, ovvero dal ...

Matteo Renzi : “Toninelli non è cattivo - ma non ci arriva. Sulla Tav decide il Parlamento” : Matteo Renzi contro il ministro Danilo Toninelli: "Toninelli non è cattivo, ma proprio non ci arriva. Ieri l'ennesima gaffe sull'A22: ha detto che tornerà pubblica e non sa che è già pubblica. Ma oggi ha fatto peggio. L'Unione Europea ha detto che potrebbe toglierci i soldi della Tav. E Toninelli ha risposto all'UE: qui c'è un Governo sovrano che decide. Falso".Continua a leggere

Sulla Tav l'Ue incalza e Toninelli risponde : 'Stia tranquilla' : Bruxelles, 4 feb., askanews, - Ancora un botta e risposta Sulla querelle della Tav Torino-Lione, stavolta tra l'Ue e il ministro delle Infrastrutture italiano. Un portavoce della Commissione europea ...

L’Ue : “Ritardi Sulla Tav? L’Italia rischia di dover restituire 500 milioni di euro” : È di circa 500 milioni di euro l’ammontare dei fondi che L’Italia rischia di dover rimborsare all’Unione Europea per i ritardi e l’eventuale abbandono del progetto ferroviario della Tav tra Torino e Lione. Ma il conto potrebbe salire ulteriormente e avvicinarsi a 1,2 miliardi, se si tiene conto delle risorse nel bilancio Ue ancora disponibili per l...

Il dossier nascosto che salva la Tav : dal gasolio al traffico - le motivazioni fragili Sulla linea Torino-Lione : ROMA Il dossier, con tanto di verdetto negativo sulla Torino-Lione, è stato consegnato al ministero dei Trasporti il 9 gennaio scorso. Ottanta pagine di calcoli, tabelle e grafici che non...

Danilo Toninelli Sulla Tav : "Ma chi se ne frega di andare a Lione : Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, torna a dire la sua sulla Tav e sul cantiere dell'Alta velocità Torino-Lione."Io il Piemonte lo conosco bene - afferma a Coffe Break su La7 -. A Torino ho lavorato. Io so che lì c'è bisogno di una metro 2. E sono convinto che gli imprenditori torinesi, piemontesi, quella la vedono come una super Tav non un buco nella montagna che nasce per trasportare persone e ...

Di Maio Sulla Tav tira dritto. E consiglia a Salvini di non 'creare tensioni' : Ieri erano solo indiscrezion i di stampa a riferirlo, oggi - sebbene manchi ancora l'ufficialità - è il vicepremier Luigi Di Maio, all'Aquila per un appuntamento elettorale, a dirlo a chiare lettere: ...