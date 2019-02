Non immaginavo che Hamsik andasse via. Ma anche Juliano andò al Bologna

ilnapolista

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Il gelo della Slovacchia Se c’era un giocatore che, nel Napoli, mi piaceva più di tutti questi era Il Capitano. Sì, Marek. Io, che ho vissuto tutta l’epoca di Maradona, posso dirlo a voce alta: sì, mi è sempre piaciuto di più. Sará perché era poco napoletano, non un napoletano, come è stato detto. Sarà perché non alzava mai la voce, sarà perché quando usciva dal campo, sostituito, non ha mai detto una parola che sia una, contro il suo allenatore. Sarà perché lui era (è) così…Uno slovacco che non ha mai imparato ad essere napoletano. Uno slovacco che si è portato dentro il gelo del suo paese, pur stando a Napoli, “nel paese d’o sole”. Quante volte quella mano sul cuore, come Paolo Cannavaro lui sì napoletano integrale.Non pensavo se ne, non lo avrei mai e poi mai pensato. Maal. Pochi rimasero nelle squadre dove erano stati ...