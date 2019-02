Landini CGIL | I problemi di povertà e lavoro non possono essere risolti insieme

Landini e la sfida al governo Conte Ma Cgil è un po' anche giallo-verde : Maurizio Landini si è presentato ieri sera a Piazzapulita (La 7) in pieno fulgore, anche troppo in verità perché anche il fulgore bisogna saperlo usare bene e se da un lato l’irruenza rappresenta una sua dote vincente dall’altro quando Segui su affaritaliani.it

Quali saranno i rapporti tra la Cgil di Landini e il nuovo Governo : E sarà l'occasione per chiedere al Governo che si apra una vera trattativa con il sindacato, per arrivare a un cambiamento vero.» Autore Mario Falorni Categoria Economia

Scuola - UDU e rete : ‘Buon lavoro a Maurizio Landini - nuovo segretario CGIL’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) riguardante l’elezione di Maurizio Landini come successore di Susanna Camusso al ruolo di segretario Generale della Cgil. Comunicato UDU – Ieri si è concluso a Bari il XVIII Congresso Nazionale della CGIL, che ha visto l’elezione di Maurizio Landini come successore di Susanna Camusso al ruolo di segretario Generale della confederazione, e ...

Landini e la sfida che attende alla Cgil : Quali sono le implicazioni di politica economica e sindacale? Il ripiegamento del lavoro, vero finanziatore dello Stato, ha determinato la sconfitta dello Stato e quindi dell'economia pubblica ...

Landini 'schiera' la Cgil : 'Salvini e Di Maio non hanno mai lavorato' : ... per dire che 'la politica di accoglienza del governo è sbagliata, Salvini e la Lega ci stanno portando indietro'. E quell'idea di occupare anche uno spazio politico, Landini l'ha espressa in uno dei ...

subito di lotta la nuova Cgil di Landini : 'i vicepremier parlano di lavoro senza aver mai lavorato' : Eletto appena ieri nuovo segretario generale mette subito il più grande sindacato italiano in rotta di collisione con il governo

Landini eletto e subito in visita al Cara di Bari : "La Cgil sta con le persone che hanno bisogno - sempre" : Un ragazzo gli dice: "Adesso mi hanno portato qui a Bari. Mio figlio andava a scuola e ha dovuto cambiare. Noi non sappiamo dove andremo"

Con Landini segretario della Cgil s'accende una luce a sinistra : Nel complesso e disperato tentativo della sinistra di trovare una leadership in grado di bucare la narrazione gialloverde qualcosa si muove. Non nel perimetro del Pd, con il suo corollario di logiche e equilibrismi dettati dalle correnti. Il sussulto arriva dalla Cgil, che ora ha il volto di Maurizio Landini, proclamato e osannato neo segretario al Congresso di Bari. La scommessa è già sul piatto: raccogliere la delusione di quel ...

Cgil - il primo discorso di Landini da segretario : “Siamo noi il vero cambiamento. Salvini ci sta portando indietro” : “Noi siamo il vero cambiamento“. È il nuovo segretario generale Cgil, Maurizio Landini a rivendicare, dal palco del XVIII congresso del sindacato, il primato di cui spesso si fregia il governo Lega-M5s. “Ho pensato subito di fare due cose da segretario generale: appena eletto sono andato ad un’assemblea dell’Anpi per dire che la resistenza contro il fascismo non è finita e dobbiamo continuare perché è un valore ...

Cgil - Landini a Sky tg24 : Il 9 febbraio tutti in piazza contro manovra - : Il nuovo segretario generale attacca la manovra: "Non c'è l'evasione fiscale, non si modifica la Fornero, non si combatte la povertà". "La Cgil dice sì alla Tav", aggiunge, chiedendo maggiore ...

Landini battezza la Cgil e va all'attacco di Salvini "Mentre mangia Nutella..." : Il nuovo leader della Cgil, Maurizio Landini, dà subito una sterzata al sindacato e si posiziona nell'area degli anti-Salvini. Il neo-segretario della Cgil infatti ha messo subito nel mirino il ministro degli Interni: "Noi siamo quelli che vogliono cambiare questo Paese, non Salvini, perchè abbiamo una diversa idea di società e invece Salvini, la Lega, ci sta portando indietro". Poi intervenendo al congresso del sindacato attacca anche Di Maio e ...

Cgil - Landini sale sul palco da neosegretario : “Scusatemi - devo fare una cosa…”. E va verso la platea stupendo i presenti : Maurizio Landini era appena stato eletto segretario generale della Cgil dall’assemblea, col 92,7% dei voti, quando poco dopo essere salito sul palco per il discorso finale ha sorpreso tutti: “Scusatemi, devo fare una cosa… seguitemi”. Landini si è diretto verso la platea dove era seduta Susanna Camusso, segretaria generale uscente, che aveva appoggiato la sua candidatura. Video Facebook/Cgil L'articolo Cgil, Landini sale ...