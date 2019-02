Claudio Baglioni e la guida autonoma | “Mi preoccupa più di Sanremo”

Claudio Baglioni annuncia un’esibizione speciale al Festival di Sanremo : Claudio Baglioni porta i cantanti di Sanremo Giovani all’Ariston Tutto è pronto per il Festival di Sanremo 2019 al via martedì 5 febbraio su Rai1. La conferenza stampa della 69esima edizione si è svolta lunedì 4 febbraio e sono stati annunciati grandi ospiti italiani, eccezion fatta per Tom Walker che duetterà con Marco Mengoni e Luis Fonsi. Claudio Baglioni ha deciso di aprire la prima serata con Andrea Bocelli che torna a 25 anni esatti ...

Vieni da Me - micidiale gaffe di Caterina Balivo su Sanremo : Claudio Baglioni chi? : Durante la puntata di lunedì 4 febbraio di Vieni da Me, Caterina Balivo ha fatto una innocente e simpatica gaffe. Alessandro Cecchi Paone, ospite in studio, ha criticato gli ultimi brani vincitori del Festival di Sanremo sostenendo che nessuno ricorda neanche il vincitore dell’ultima edizione. Rivol

Striscia la Notizia - clamoroso agguato a Claudio Baglioni : mai così enorme - terremoto a Sanremo : Tapirone d'oro per il direttore artistico di Sanremo Claudio Baglioni . L'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha postato diversi scatti del premio gigante che consegnerà personalmente a ...

Sanremo 2019 - la confessione dei Claudio Baglioni : 'Non sarà un Festival politico - a meno che...' : 'Il percorso più difficile è terminato', dice Claudio Baglioni . Si riferisce alla fase di Sanremo in cui ha selezionato , e dunque bocciato, le canzoni che prenderanno parte alla competizione. 'La ...

Le promesse di Claudio Baglioni per Sanremo 2019 in 10 punti : duetti con ospiti - niente politica e il ritorno di Favino : Alla vigilia del debutto le promesse di Claudio Baglioni per Sanremo 2019 si riassumono in un Festival della Canzone Italiana improntato a tre parole chiave: armonia, varietà e italianità. Il direttore artistico della kermesse - che quest'anno ha scelto di ribattezzarsi "dirottatore" anziché "dittatore" come infelicemente aveva fatto lo scorso anno - prova a fare slalom tra le polemiche di queste settimane, dal suo intervento sui migranti al ...

Sanremo 2019 - Teresa De Santis sul conflitto d'interessi di Claudio Baglioni : "Sta alla sua coscienza" : Durante la prima conferenza stampa di Sanremo, il direttore di Rai 1 Teresa De Santis commenta le accuse di conflitto d'interesse di Claudio Baglioni, il cui manager Ferdinando Salzano è lo stesso di tanti altri big della musica. "Per la mia esperienza, la produzione culturale italiana vive di conti

Sanremo 2019 - tapiro gigante per Claudio Baglioni. Staffelli : 'Ma chi te l'ha fatto fare' : Sanremo 2019 ai blocchi di partenza. Prevista per oggi 4 febbraio alle 12.30 la conferenza stampa di presentazione del Festival, che anticipa la partenza ufficiale, quella di martedì 5 febbraio in ...

Sanremo 2019 - diretta conferenza stampa. Claudio Baglioni - Virginia Raffaele e Claudio Bisio arrivati : La conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019 in diretta dalle 12.30. Si tratta della prima conferenza stampa quotidiana che accompagnerà la settimana di Sanremo 2019. Il...

Sanremo 2019 - i primi rumors : Claudio Baglioni avrebbe “spaccato” una porta. Nuove rivelazioni in arrivo da Striscia : avrebbe sbattuto con violenza una porta tanto da spaccarla. Chi? Claudio Baglioni. Stando a quanto riportato da TvBlog, il dirottatore artistico è molto nervoso e così anche il suo staff. Il motivo sarebbero le polemiche che stanno travolgendo il Festival: sembra che Striscia la Notizia abbia altre rivelazioni da fare proprio durante la settimana sanremese. E sempre secondo alcuni rumors sia Baglioni che il suo entourage (Ferdinando Salzano ...

Claudio Baglioni - il retroscena : voci su Striscia la Notizia - 'ha spaccato una porta' : Gira una voce a Sanremo . Pare che Claudio Baglioni dopo le polemiche che stanno travolgendo il Festival e il suo clan sia nervosissimo. Il direttore artistico della kermesse sa anche che Striscia la ...

