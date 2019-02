Barbara D’Urso si arrabbia a Pomeriggio 5 | “Adesso basta!”

Ascolti Barbara D’Urso : record per Domenica Live senza la Venier : Domenica Live: Barbara D’Urso segna il record d’Ascolti nel nuovo orario Anche ieri pomeriggio è andata in onda una puntata di Domenica Live ricca di esclusiva e questa mattina Barbara D’Urso raccoglie e porta a casa un bel risultato. La conduttrice è riuscita a battere la concorrenza: a guardare il contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione sono stati 2.846.000 telespettatori pari al 16,5% di share e nella ...

Barbara D’Urso su John Vitale : «Ho ottocento palle sotto così - a me quello non fa niente. Ci vedremo probabilmente in tribunale». Poi critica Alvin : Barbara D'Urso La replica di Barbara D’Urso è finalmente arrivata. Nel corso della puntata odierna di Domenica Live, la conduttrice napoletana si è espressa in merito alle offese alla sua persona scritte sui social da John Vitale, aspirante concorrente della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo aver mostrato una clip che riassumeva il fattaccio, la D’Urso si è scagliata contro il “galeotto”, ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani abbandona a sorpresa. Barbara D’Urso attacca Vitale : “Non venire in studio a leccarmi il fondoschiena” : La puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda domenica sera è stata piena di colpi di scena: sono arrivati infatti due nuovi naufraghi, Jo Squillo e Stefano Bettarini, ma altri se ne sono andati. A lasciare il reality sono stati infatti John Vitale, finito sotto accusa nella puntata di giovedì scorso per il suo messaggio di insulti a Barbara D’Urso pubblicato su Facebook, e Francesca Cipriani che, come già l’anno scorso, ha ...

“Le donne non si toccano - me la vedo in tribunale”. Barbara D’Urso - cosa è successo : Barbara D’Urso non le manda a dire e, durante la diretta di Domenica Live, si scaglia con tutta la sua forza contro John Vitale, l’uomo che l’aveva insultata nei giorni scorsi, raccogliendo un plebiscito di applausi. John Vitale aveva già raccolto le critiche di Alessia Marcuzzi che aveva detto apertamente come, se dipendesse da lei, avrebbe preso decisioni immediate. “Se fosse per me, tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione. Tu senza ...

Emanuele Berardi : chi è il figlio di Barbara D’Urso e vita privata : Emanuele Berardi: chi è il figlio di Barbara d’Urso e vita privata Chi è il figlio di Barbara d’ Urso Nato nel 1988, Emanuele Berardi è il figlio minore della conduttrice televisiva Barbara D’ Urso. Dopo tutti gli anni passati dietro alle telecamere, esce allo scoperto mostrandosi in televisione durante la trasmissione Scherzi a parte, condotta da Paolo Bonolis in onda su canale 5. Emanuele Berardi: complice di Scherzi a parte La prima ...

Isola Dei Famosi : annullato il televoto. John Vitale si è ritirato dopo gli insulti a Barbara d’Urso : Poche ore fa il sito ufficiale de L’Isola dei Famosi ha annunciato l’annullamento del televoto, senza svelare il motivo di questa decisione. All’inizio della puntata di stasera Alessia Marcuzzi ha rivelato che John Vitale ha deciso... L'articolo Isola Dei Famosi: annullato il televoto. John Vitale si è ritirato dopo gli insulti a Barbara d’Urso proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazione Il Segreto - Severo : finto matrimonio con Barbara d’Urso : Il Segreto, Chico Garcia in Italia: il finto matrimonio tra Severo Santacruz e Barbara d’Urso Con il passare del tempo, i telespettatori italiani hanno imparato a conoscere e ad amare ogni attore de Il Segreto. La soap opera spagnola della Guerra continua a riscuotere grandissimo successo e i vari protagonisti sono entrati a far parte […] L'articolo Anticipazione Il Segreto, Severo: finto matrimonio con Barbara d’Urso proviene ...

Barbara D’Urso su John Vitale : “Non sei un vero uomo” - poi rimprovera Alvin : Barbara d’Urso risponde agli insulti di John Vitale dell’Isola dei Famosi Come promesso a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha risposto a Domenica Live agli insulti di John Vitale, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. La conduttrice Mediaset si è lasciata andare ad una lunga filippica contro il personal trainer napoletano. Barbarella ha rimarcato il suo impegno […] L'articolo Barbara d’Urso su John Vitale: ...

Barbara D’Urso annuncia : “Vedrò John Vitale in tribunale” : Domenica Live: Barbara d’Urso furiosa contro John Vitale Durante la diretta di oggi di Domenica Live Barbara d’Urso ha voluto dare il suo personale commento su John Vitale, dopo i pesanti insulti ricevuti via social. La conduttrice ha esordito il suo discorso affermando che aveva voluto evitare l’argomento a Pomeriggio 5: poi però, giustamente, era stato trattato in diretta all’Isola dei Famosi e Barbara era stata pure ...

Domenica Live non va in onda! Barbara D’Urso teme Mara Venier? : Barbara D’Urso teme la sconfitta di Mara Venier? Domenica Live non va in onda Torna il duello tra Mara Venier e Barbara D’Urso. La sfida dell’auditel dell’anno è stata certamente quella tra le due signore della Domenica che da settembre a dicembre si sono sfidate a distanza nella stessa fascia oraria. Dopo la ricollocazione di Domenica Live in corrispondenza della fine della puntata di Domenica In, Barbara D’Urso e ...

Ascolti Tv Venerdì 1° Febbraio - Barbara D’Urso felice : il nuovo record : Barbara d’Urso al settimo cielo, nuovo record di Ascolti tv: l’annuncio social Inutile provare a dire, o anche solo pensare, che si possa battere Barbara d’Urso. La conduttrice di Canale 5 è divenuta, nel corso degli anni, una delle donne più amate della televisione italiana. Proprio per questo motivo le sue trasmissioni sono quasi praticamente […] L'articolo Ascolti Tv Venerdì 1° Febbraio, Barbara d’Urso felice: il ...

Live – Non è la d’Urso : Barbara presenta il suo nuovo show (promo in anteprima) : Barbara d’Urso presenta sui social il suo nuovo programma: il video – promo in anteprima su Instagram La sorpresa di stasera Barbara d’Urso l’aveva annunciata oggi a Pomeriggio 5 e alla fine, anche se con più di un’ora di ritardo, sui social tutti hanno potuto scoprire di cosa si trattasse. La conduttrice, pochi minuti fa, […] L'articolo Live – Non è la d’Urso: Barbara presenta il suo nuovo show ...