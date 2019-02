Visco avverte il governo | gravi rischi per crescita | incertezza su conti

ilfogliettone

(Di domenica 3 febbraio 2019) L'Italia è entrata in recessione e l'orizzonte è denso di "fattori dio rilevanti", ma l'esecutivonua ad avere una politica di bilancio piena di incertezze. È il duro richiamo del governatore della Banca d'Italia, Ignazio, lanciato davanti ai big della finanza riuniti per il 25esimo Forex. Un intervento preoccupato per la tendenza negativa del Pil, lo spread "ancora elevato" e i primi segnali di una stretta creditizia.La terapia, secondo il numero uno di Bankitalia, è "tenere alta l'attenzione all'equilibrio dei" e attuare subito un "disegno organico di riforme" per "preservare la fiducia dei risparmiatori e riguadagnare quella degli investitori". Perchè se l'economia mondiale frena, quella italianaa il "ristagno" o una nuova crisi. "Le prospettive dell'economia italiana - ha spiegato- sono oggi meno favorevoli di un anno fa. Sono gravate da ...