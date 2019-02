Caso Regeni - Fico : "Lo Stato non si arrende" : Roma, 3 feb., AdnKronos, - "Il 3 febbraio 2016 il corpo di Giulio Regeniveniva ritrovato, con evidenti segni di tortura, ai bordi dell'autostrada Cairo-Alessandria. Da quel giorno c'è una famiglia che ...

Giulio Regeni - Fico : “Al Sisi mi ha mentito - l’Egitto copre gli apparati che lo uccisero” : “Al Sisi mi ha mentito“. Roberto Fico torna a prendere posizione sulla scarsa collaborazione garantita dalle autorità egiziane all’Italia nella ricerca dei responsabili della morte di Giulio Regeni. “Noi sappiamo che le responsabilità risiedono all’interno degli apparati dell’Egitto – ha detto il presidente della Camera in un’intervista a La Repubblica – Lo dissi ad Al Sisi nel settembre dello scorso anno. ...

Tre anni senza Giulio Regeni - Fico : “Se continua stallo rivedremo rapporti economici con l’Egitto” : “In questo momento c’è una situazione di stallo dovuto alla poca disponibilità a collaborare della procura del Cairo con la procura di Roma. Se sussiste questo stallo vanno rivisti i nostri rapporti economici”, è quanto ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Fiumicello, dove è intervenuto per la commemorazione dei tre anni dalla scomparsa di Giulio Regeni.continua a leggere

Regeni - a tre anni dall’omicidio Fico scrive ai presidenti dei parlamenti Ue : “Contribuite alla ricerca della verità” : E’ “di fondamentale importanza potere contare su concreti gesti di solidarietà da parte dei rappresentanti dei parlamenti degli altri paesi membri dell’Unione europea. Le sarei pertanto molto grato per ogni tipo di iniziativa che riterrà di adottare, nell’ambito delle competenze e delle procedure dell’Assemblea da Lei presieduta, per contribuire al percorso di ricerca della verità e giustizia per Giulio Regeni“. E’ quanto si legge in ...

Regeni - Fico : “Rassicurazioni dall’Egitto non ci bastano più - finora nessun passo avanti” : “I rapporti tra Italia e Egitto sono sempre a repentaglio e lo sono sempre stati negli ultimi tre anni, perché in Egitto è stato sequestrato, torturato e ucciso un cittadino italiano. Ben venga quindi mettere a repentaglio tutti i rapporti – sociali, culturali, politici e diplomatici – nel momento in cui l’Egitto non dimostra di voler fare un passo in avanti“. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, ...

