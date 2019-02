M5S | Fico ' Autorizzazione a procedere Per me pregherei di dire sì E i migranti devono

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul dossier grandi opere. M5S sempre più in difficoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...

M5S lacerato sul processo a Salvini. L'area Fico in pressing per il Sì : "Niente scudi o il Movimento è finito" : Il Movimento 5 stelle naviga in acque agitate sul caso Diciotti. Votare Sì o No all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini è una decisione che porta con sé conseguenze politiche rilevanti dentro il Movimento. Lo chiariscono alcune interviste sui quotidiani oggi in edicola, che mostrano le preoccupazioni degli ortodossi, L'area che fa capo a Roberto Fico, sul mancato rispetto dei principi base dell'azione politica ...

Sondaggi Ipsos : la Lega vola sopra il 35% - il M5S in difficoltà - calano anche FI e il PD : Analizzando l’ultimo Sondaggio elettorale compiuto dall’istituto di ricerca Ipsos per il Corriere della Sera, non si direbbe che la Lega e il suo leader, il ministro dell'interno Matteo Salvini, siano, in termini di consenso nazionale, in difficoltà. Secondo Ipsos, la Lega di Matteo Salvini sfiorerebbe il 36% Mentre tutti gli altri Sondaggi danno la Lega (come Swg ed Emg ad esempio) in netto calo rispetto ai mesi scorsi, per Ipsos, i fatti non ...

Shoah - Fico su ‘Protocolli Savi di Sion’ citati da senatore M5S Lannutti : “Condanno con forza e vigore uso di falsi storici” : “Voglio stigmatizzare un episodio accaduto in questi giorni per ricordare che l’utilizzo di falsi storici antisemiti ha già fatto danni considerevoli al popolo ebraico nella nostra storia. E per questo va condannato con forza e vigore. E io lo condanno con forza e vigore“. Così, nel corso del convegno ‘Trasmettere ed insegnare la Shoah è impossibile?’ a Montecitorio, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ...

Conte-Merkel e il video rubato : «M5S in difficoltà per i sondaggi» : 'I sondaggi vanno giù per i Cinque Stelle mentre Salvini è al 35-36 per cento. M5S è in sofferenza, sono molto preoccupati, loro scendono a 27-26, quindi si chiedono quali sono i temi che ci possono ...

Tav - Fico : "M5S è contrario all'opera - no referendum" : Il presidente della Camera: "Il Movimento si era preso la responsabilità di annullare l'opera, in quanto la riteneva un'involuzione e non un progresso dopo aver analizzato di tutto e di più sul Tav"

"M5S è No Tav". Roberto Fico contrario al referendum sulla Torino-Lione : "Movimento nato per fermare l'opera" : "Il Movimento 5 Stelle è contro il referendum" sul Tav Torino-Lione. In un'intervista al Fatto Quotidiano il presidente della Camera Roberto Fico si schiera contro l'ipotesi di sottoporre al popolo la decisione sull'opera che divide la maggioranza, con la Lega favorevole e i 5 Stelle contrari.Il più ortodosso dei pentastellati, quello che viene considerato il più ancorato alle origini dei meet-up e al primo M5S, chiarisce ...

Fico : M5S è No Tav - niente referendum : Roma, 14 gen., askanews, - 'Il M5S è costituzionalmente contrario a quest' opera. Ricordo che la prima riunione nazionale dei meet up venne fatta nel 2005 a Torino, per unirsi alla protesta dei No Tav.

Scontro M5S-Lega sui migranti. Fico con Di Maio per l'accoglienza. Salvini : 'Non cedo ai ricatti' : Il destino dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye acuisce lo Scontro tra Movimento 5 stelle e Lega . Le posizioni più morbide dei pentastellati sull'accoglienza, ribadite da Luigi Di Maio e ...

Posizioni ancora distanti tra Salvini e Di Maio sulla Sea Watch. Ma Fico plaude al vicepremier M5S : Posizioni ancora lontane tra Di Maio e Salvini sulla Sea Watch. "Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi, ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l'Europa e ad accoglierli". Così il vicepremier Di Maio, a Novi Ligure dove incontrerà i lavoratori dell'azienda dolciaria Pernigotti. "Ci sono donne e bambini da 14 giorni a un miglio ...