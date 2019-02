Inter | Ranocchia | ' Quando entro do il massimo | il resto sono chiacchiere da bar'

Inter - Spalletti : 'Esonero? Mi sembra che la squadra mi segua ancora - non mi sento in bilico. Ranocchia...' : A me non cambia nulla nell'economia del lavoro che vado ad affrontare'. Che effetto le hanno fatto i fischi? 'Era già capitato, li ho vissuti durante la mia carriera. Quando si paga il biglietto, è ...

Calciomercato - Parma su Ranocchia : va in scadenza di contratto con l'Inter a giugno : Dopo Juraj Kucka, riportato in Serie A nella sessione invernale di Calciomercato dall'esperienza al Trabzonspor, il Parma si muove per altri rinforzi di esperienza. Il club gialloblù ha messo nel ...

Inter - messaggio d'amore di Ranocchia per i nerazzurri : e Spalletti lo cita sui social : "Che sia un minuto, un tempo, una partita o dieci, è sempre bellissimo giocare per questa squadra e con questi ragazzi!" Firmato: Andrea Ranocchia, che contro il Benevento in Coppa Italia ha giocato ...

Inter-Benevento La diretta dalle 18 Spalletti 'rispolvera' Padelli e Ranocchia : L'Inter di Luciano Spalletti fa il suo esordio in Coppa Italia a San Siro, ed ospita il Benevento, compagine attualmente impegnata nel campionato di Serie B. I sanniti per giungere fino agli ottavi di ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Ranocchia : la pista Empoli non convince - i toscani virano su Bani : Calciomercato Inter, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

Inter - Ranocchia verso l'addio : ecco i club Interessati : Andrea Ranocchia è sempre più vicino all'addio all' Inter a fine stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport , sul difensore nerazzurro - in scadenza a fine stagione - ci sono Sassuolo , Villarreal e alcuni club di Premier League .

Calciomercato Inter - Ranocchia verso la Spagna : il Villareal si fa sotto : Andrea Ranocchia in questa sessione di mercato potrebbe approdare al Villareal: le indiscrezioni dalla Spagna vogliono il difensore dell’Inter verso il club allenato da Luis García Plaza Andrea Ranocchia non trova lo spazio che vorrebbe all’Inter e per questo non sorprenderebbe un suo addio ai nerazzurri già in questa sessione di mercato. Al difensore italiano, come si legge sul Mundo Deportivo, è Interessato il Villareal, che ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Ranocchia verso l’Empoli - Inter su Andersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Inter : per Ranocchia niente Empoli - tra Matri e Kownacki : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , ribadita poi al Genoa l'incedibilità di Krunic , offerti 6 milioni,, con Preziosi che aspetta Barreca , Monaco, e Sturaro , Sporting,.