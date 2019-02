ilfattoquotidiano

: Bergamo, 25enne uccisa a coltellate in un garage di Curno - SkyTG24 : Bergamo, 25enne uccisa a coltellate in un garage di Curno - AutariKonig : RT @lucabattanta: Curno, tunisino di 35 anni con precedenti per spaccio uccide la moglie a coltellate facendogli un agguato in garage . La… - AurelioToro : RT @Cascavel47: Femminicidio a Bergamo, uccisa a 25 anni ma la sua colpa è stata ‘sposare un tunisino’ -

(Di domenica 3 febbraio 2019) SuNews leggo di un ennesimo: lui uccide lei e ferisce pure l’ex cognata. Gli argomenti dell’articolo sono sempre gli stessi: si parla di “movente passionale” quando si dovrebbe parlare di violenza di genere. Si cita l’assassino come “il tunisino” invece di chiamarlo per nome e cognome (avete mai letto qualcosa tipo “l’italiano continuava ad accoltellarla, etc”?). Si parla del fatto che lui “non accettava la separazione”, esattamente come in mille altri casi di questo tipo. Dunque dove sta la differenza? Nel fatto che lui si chiama Arjoun Ezzedine e non Fabio Rossi?Ad aggravare la questione poi ci sono i tanti commenti, scritti da uomini e donne, che sostanzialmente dicono che lei se la sarebbe cercata. Perché? Perché, secondo i detrattori, lei ha tradito la patria e l’ha data a un ...