Da Anthem a Jump Force | i migliori videogiochi in uscita a febbraio 2019

(Di domenica 3 febbraio 2019)innon sono tantissimi. Sono però sicuro che, tra le produzioni poligonali del mese, anche voi sarete tentati di acquistare qualche titolo. Che sia per PC, per le rivali PlayStation 4 e Xbox One, o ancora per la console ibrida Nintendo Switch. Dopo un gennaio esplosivo a colpi di Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2 Remake, un po' tutte le piattaforme sul mercato accolgono ora opere videoludiche di certo non così attese, ma che potrebbero comunque offrire ore ed ore di divertimento a tutti gli appassionati. Senza dimenticare la presenza tra le release mensili di nuove proprietà intellettuali di indiscutibile spessore.Con il mese già avviato, vado allora a consigliarvi qualche videogame di ottima fattura che potrebbe arricchire la vostra collezione geek. Tra iinè impossibile non citare Etrian Odyssey ...