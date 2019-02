Chiusura domenicale | 14 città pronte a mantenere i negozi aperti per più giorni all’anno

Chiusura domenicale negozi - arriva la legge : aperti 26 domeniche e 4 giorni festivi l’anno : Movimento 5 Stelle e Lega hanno trovato l'intesa sulla Chiusura domenicale dei negozi e hanno presentato il testo base della proposta di legge in materia in commissione alla Camera. Si prevede l'apertura per una domenica su due: 26 domeniche sulle 52 totali. Si potrà tenere aperti i negozi per 4 festività su 12. Previste deroghe per le località turistiche e i centri storici.Continua a leggere