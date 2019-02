Tav | Di Maio attacca la Lega | ' con noi non si fa' Di Battista | ' Salvini non rompa | è un

Tav - Di Maio e Di Battista contro. Ma Salvini risponde : "Si troverà un accordo come sempre" : All'indomani della visita di Matteo Salvini al cantiere della Tav a Chiomonte, non si placano le polemiche nel governo sul cantiere dell'alta velocità Torino-Lione. Polemiche accentuate anche dall'imminenza delle prossime tornate elettorali (la prima in Abruzzo il 10 febbraio) e che virano inevitabilmente verso un gioco delle parti. Con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che in mattinata chiudono a ogni possibile avanzamento della ...

