Kim Rossi Stuart sono costretto a confermare le nozze con Ilaria Spada

people24.myblog

: RT @uffstampaTv2000: #KimRossiStuart e la fede: “Il cristianesimo ha una sapienza straordinaria” @TV2000it - MonicaCillario : RT @uffstampaTv2000: #KimRossiStuart e la fede: “Il cristianesimo ha una sapienza straordinaria” @TV2000it - LucasPrezioso : RT @EnfantProdige: @LucasPrezioso In estate Muccino gira 'I Migliori anni della nostra vita' con Micaela Ramazzotti,Favino,Santamaria,Kim R… - EnfantProdige : @LucasPrezioso In estate Muccino gira 'I Migliori anni della nostra vita' con Micaela Ramazzotti,Favino,Santamaria,… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Kimal settimanale “F” racconta: “Del matrimonio non parlo, male,”con, sua compagna da nove anni. “Vivo con una dose di serenità ancor maggiore rispetto al passato ed è una bella sensazione” aggiunge il regista, che a ottobre compirà 50 anni. “E’ già da un pò che vivo nell’ottica del cinquantesimo compleanno. Per cui quando arriverà sarà come se fosse già avvenuto”. Le pubblicazioni distate rese note dal settimanale “Diva e Donna” che ha mostrato anche alcuni scatti di famiglia con Kim insieme a, 37 anni, e Ettore, 7. La data del matrimonio resta top secret, ma pare che il sì sarà in chiesa. Difficile trovare delle notizie sui social, perché la coppia è piuttosto riservata. “Non ho nessun rapporto con i social e non lo voglio avere ha detto Kim“Mi inorridisce un mondo in ...